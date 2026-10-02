Proiectul de lege împotriva balastierelor ilegale, adoptat de Senat: Amenzi între 80.000 și 500.000 de lei
Proiectul de lege împotriva balastierelor ilegale, adoptat de Senat: Amenzi între 80.000 și 500.000 de lei
Senatul a adoptat recent un proiect de lege împotriva exploatării ilegale a agregatelor minerale sub pretextul amenajării de iazuri piscicole. Proiectul înăsprește considerabil regimul de autorizare, majorează sancțiunile și introduce confiscarea utilajelor.
„Senatul a adoptat proiectul legislativ care pune stop balastierelor ilegale mascate de iazuri piscicole! Plenul Senatului a adoptat, ieri, inițiativa legislativă a ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, prin care sunt înăsprite semnificativ regulile de exploatare a agregatelor minerale”, se arată în comunicatul de presă emis de USR.
Măsura vine după ce din cele peste 1.200 de iazuri piscicole avizate în ultimul deceniu, doar circa 100 au fost realizate în realitate. Din restul perimetrelor au fost extrase ilegal peste 230 de milioane de metri cubi de nisip și pietriș, zonele fiind abandonate.
Printre măsurile prevăzute în proiect se numără majorarea amenzilor de la maximum 80.000 de lei la 500.000 de lei.
Operatorii sancționați ar putea pierde, pentru o perioadă de cinci ani, dreptul de a obține noi avize de gospodărire a apelor pentru balastiere, măsura urmând să se aplice și beneficiarilor reali.
Proiectul prevede și că operatorii cărora le sunt retrase avizele sau autorizațiile de mediu nu vor mai putea continua exploatarea în baza unor licențe sau permise existente.
O nouă infracțiune ar urma să fie introdusă pentru depozitarea ilegală a cel puțin 20 de metri cubi de agregate minerale sau pentru realizarea unor iazuri piscicole fără autorizațiile necesare. De asemenea, utilajele și echipamentele folosite în activități ilegale ar putea fi confiscate.
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