VIDEO | Șugagul, înaintea primului meci de Liga 3 din istorie pe propria arenă: De ce este supranumit „Ciulini” cochetul stadion

Șugagul, înaintea primului meci de Liga 3 din istorie pe propria arenă

Iubitorii fotbalului din Șugag așteaptă cu nerăbdare primul meci de Liga 3 pe arena proprie.

Acesta va avea loc, sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 17.00.

Nou-promovata în eșalonul terț Hidro Mecanica Șugag va întâlni, într-un derby al județului Alba, Metalurgistul Cugir.

În prima rundă a Ligii 3, echipa din Șugag a jucat tocmai la Cugir cu Știința Poli Timișoara, reușind un rezultat mai mult decât onorabil, o-0.

În prima deplasare, Hidro Mecanica a fost învinsă greu, cu 3-2, de CSC Ghiroda și Giarmata Vii, după ce jucătorii formației din Șugag au restabilit în două rânduri egalitatea pe tabelă.

De ce „Ciulini”?

Cocheta arenă din Șugag a fost pregătită ca la carte pentru meciul-eveniment de sâmbătă, 13 septembrie 2025.

Stadionul dispune acum de o tribună nouă, cu 370 de locuri pe scaune. Pentru alți 100 de spectatori există posibilitatea de a urmări meciul de pe locuri fără scaune (bănci).

Arena din Șugag este supranumită, surprinzător cu siguranță pentru multă lume, „Ciulini”, dar această denumire are legătură în fapt cu trecutul locului pe care este amplasată.

„Înainte să se facă stadionul acolo era numai boscheți de ciulini și mlaștină. Așa îi ziceau bătrânii stadionului, „Ciulini”, ca poreclă, ca nume de alint”, ne-a explicat Ioan Budin, președinte și susținător financiar al clubului Hidro Mecanica Șugag.

foto: Hidro Mecanica Șugag – stadionul din Șugag înaintea primului meci de Liga 3 din istorie

