Rămâi conectat

Sport

Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara la debutul în Liga 3

Lucian Daramus

Publicat

acum 60 de minute

în

De

Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara

La debutul în Liga 3, Hidro Mecanica Șugag a obținut un punct în fața unui adversar redutabil.

Citește și: Alexandru Pelici după Unirea-Cugir 1-2: „Nu avem nici o scuză, suntem cu toții vinovați în frunte cu mine”

Apulum Agraria 2025

Partida cu Politehnica Timișoara, oficial Știința Poli Timișoara, conform noii denumiri a grupării bănățene, s-a încheiat la egalitate, 0-0.

Meciul, în care echipa din Șugag, a fost gazdă, s-a disputat pe „Arena Cugir”.

La baza acestei decizii a stat faptul că la partida din runda inaugurală a Ligii 3 își anunțase prezența un grup numeros de suporteri ai „alb-violeților”, circa 200 de fani, iar Jandarmeria, din motive de Securitate, nu și-a dat acceptul ca partida să se desfășoare la Șugag.

La rândul său, echipa din Șugag a fost încurajată pe stadionul din Cugir de mulți fani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Alexandru Pelici după Unirea-Cugir 1-2: „Nu avem nici o scuză, suntem cu toții vinovați, în frunte cu mine”

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

31 august 2025

De

Alexandru Pelici după Unirea-Cugir 1-2: „Nu avem nici o scuză, suntem cu toții vinovați, în frunte cu mine” În prima etapă din Liga 3 de fotbal, ediția 2025-2026, CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă pe teren propriu cu 2-1 (1-0) de Metalurgistul Cugir în întâiul derby de Alba al sezonului. Citește și: Start în […]

Citește mai mult

Sport

Start în Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului

Lucian Daramus

Publicat

acum o zi

în

29 august 2025

De

Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului Două echipe din Alba au fost pe teren chiar în ziua startului Ligii 3 de fotbal, ediția 2025-2026. Citește și: 11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, în Alba Blaj Arena: Dueluri de foc Este vorba de CIL Blaj și CS Universitar din Alba […]

Citește mai mult

Sport

11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, în Alba Blaj Arena: Dueluri de foc

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 zile

în

29 august 2025

De

11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, la Blaj Sezonul voleibalistic intern va începe la Blaj, în data de 11 octombrie 2025, cu meciurile Supercupei României, masculin și feminin. Citește și: Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din Alba, „abonați” la convocări Anunțul a fost […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Taxa pe apa de ploaie: Cum se calculează și de ce suntem obligați să o plătim? 

Taxa pe apa de ploaie: Cum se calculează și de ce suntem obligați să o plătim În România, apa de...
Actualitateacum 16 ore

Profesorul Cristian Păun: „Românii vor să fie măreți din nou. Suverani și măreți! Cum? Luând la bătaie un amărât de om, departe de țara lui, de prietenii lui, de familia lui”

Cristian Păun: „Românii vor să fie măreți din nou. Suverani și măreți! Cum? Luând la bătaie un amărât de om,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 45 de minute

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Ştirea zileiacum 12 ore

România, tot mai expusă fenomenelor meteo extreme: Județul Alba, fruntaș în clasamentul alertelor meteo din ultimii 6 ani

România, tot mai expusă fenomenelor meteo extreme: Județul Alba, fruntaș în clasamentul alertelor meteo din ultimii 6 ani Numărul alertelor...

Curier Județean

Curier Județeanacum 12 ore

INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde

INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde Un incendiu a...
Curier Județeanacum 15 ore

INCENDIU la Cergău Mic: Arde o șiră de baloți

INCENDIU la Cergău Mic: Arde o șiră de baloți Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-masa în Cergău Mic, la o...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 20 de ore

Comunicat de presă | Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic

Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic E trist să vedem cum un...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”

Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 ore

31 august: Ziua Limbii Române

31 august: Ziua Limbii Române Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i sprijini pe...
Opinii - Comentariiacum o zi

Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!

Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea