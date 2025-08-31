Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara la debutul în Liga 3
Hidro Mecanica Șugag, egala Politehnicii Timișoara
La debutul în Liga 3, Hidro Mecanica Șugag a obținut un punct în fața unui adversar redutabil.
Alexandru Pelici după Unirea-Cugir 1-2: „Nu avem nici o scuză, suntem cu toții vinovați în frunte cu mine"
Partida cu Politehnica Timișoara, oficial Știința Poli Timișoara, conform noii denumiri a grupării bănățene, s-a încheiat la egalitate, 0-0.
Meciul, în care echipa din Șugag, a fost gazdă, s-a disputat pe „Arena Cugir”.
La baza acestei decizii a stat faptul că la partida din runda inaugurală a Ligii 3 își anunțase prezența un grup numeros de suporteri ai „alb-violeților”, circa 200 de fani, iar Jandarmeria, din motive de Securitate, nu și-a dat acceptul ca partida să se desfășoare la Șugag.
La rândul său, echipa din Șugag a fost încurajată pe stadionul din Cugir de mulți fani.
