Șofer identificat cu 3,38 g/l alcool în sânge după un accident în Zlatna: Curtea de Apel Alba Iulia i-a înăsprit interdicția de a conduce
Șofer identificat cu 3,38 g/l alcool în sânge după un accident în Zlatna: Curtea de Apel Alba Iulia i-a înăsprit interdicția de a conduce
Un caz de conducere sub influența alcoolului cu un nivel extrem de ridicat de „îmbibație” alcoolică a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia, după ce Parchetul a contestat pedeapsa considerată prea blândă aplicată inițial de Judecătoria Alba Iulia.
Instanța superioară a menținut condamnarea la închisoare cu suspendare, dar a înăsprit regimul interdicției de a conduce.
Alcoolemie uriașă și un incident rutier în Zlatna
Fapta s-a petrecut în seara zilei de 23 decembrie 2024, când un bărbat a condus un autoturism pe drumurile publice din Zlatna având o alcoolemie de 3,38 g/l alcool pur în sânge, respectiv 3,30 g/l la a doua probă toxicologică.
Potrivit anchetei, acesta a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe carosabil și a lovit bordura, oprindu-se pe o zonă pietonală/pistă de biciclete. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112 de un martor care observase comportamentul haotic al mașinii.
Polițiștii au constatat că șoferul emana halenă alcoolică și prezenta tulburări evidente de coordonare, iar testarea a confirmat consumul masiv de alcool.
Condamnare cu suspendare, dar sub supraveghere strictă
Judecătoria Alba Iulia a stabilit o pedeapsă de 1 an și 9 luni de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 3 ani. În plus, inculpatul a fost obligat la muncă neremunerată în folosul comunității (90 de zile), cursuri de reintegrare și formare, obligații de supraveghere impuse de Serviciul de Probațiune și interdicția de a conduce vehicule timp de 1 an (pedeapsă complementară)
Procurorii au atacat sentința, argumentând că alcoolemia a fost „extrem de ridicată”, comportamentul rutier a fost periculos, s-a produs un accident, chiar dacă minor, iar pedeapsa nu reflectă suficient gravitatea faptei. Aceștia au cerut inclusiv o pedeapsă mai mare și o interdicție de conducere de cel puțin 2 ani.
Decizia Curții de Apel Alba Iulia: Pedeapsa se menține, dar crește interdicția
Curtea de Apel Alba Iulia a respins majoritatea criticilor Parchetului, menținând pedeapsa de 1 an și 9 luni cu suspendare. Instanța a apreciat că aceasta este proporțională, având în vedere lipsa antecedentelor penale, recunoașterea faptei, cooperarea inculpatului și încadrarea pedepsei în limitele legale. Totuși, judecătorii au considerat că interdicția de a conduce impusă inițial (1 an) este ineficientă. Motivul? Legislația rutieră prevede deja efecte similare de suspendare/anulare a permisului, ceea ce face ca o interdicție de doar 1 an să nu producă un impact real.
Curtea de Apel Alba Iulia a decis interzicerea dreptului de a conduce autovehicule timp de 2 ani și menținerea pedepsei accesorii corespunzătoare Instanța a subliniat că această măsură este necesară pentru prevenție și reintegrare, având în vedere gravitatea faptei și riscul social ridicat.
Decizia de marți, 2 iunie 2026, a Curții de Apel Alba Iulia este definitivă.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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