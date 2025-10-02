Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP: Doar Primăria Alba Iulia a dat peste 30 de milioane de lei. DOCUMENT

Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP

Daniel Zdrânc, fost vicepreședinte cu rang de secretar de stat al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), a făcut publice date cu privire la valoarea compensațiilor plătite în 2024 de către primăriile din Alba membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public (AIDA-TL), operatorului de transport STP.

Publicarea acestor cifre vine la o zi după anunțul operatorului de transport STP că va suspenda, începând de vineri, 3 octombrie 2025, transportul cu autobuzele și microbuzele în intervalele orare 8.00-13.00 și 17.00-21.00 în zona tarifară 1 zona tarifara 1 – municipiul Alba Iulia.

În 2024 doar Municipiul Alba Iulia a plătit compensații operatorului de transport în valoare de peste 34 de milioane de lei. „Asta înseamnă un cost lunar de 2,837,470 de lei (567,494 de euro) în condițiile în care cele 13 autobuze electrice au fost achiziționate de primărie, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, pe fonduri europene”, arată Daniel Zdrânc.

Plățile compensatorii totale pentru anul 2024 sunt în sumă de 37.443.161,15 lei lei, din care:

– Alba Iulia – 34.049,640,00 lei

– Ciugud – 451.839,69 lei

– Sântimbru 482.865,38 lei

– Ighiu – 470.160,67 lei

– Galda de Jos – 1.022.669,86 lei

– Cricău 303.861,75 lei

– Întregalde – 65.386,81 lei

– Mihalț 431.859,56 lei

– Berghin – 570,36 lei

– Teiuș 92.446,85 lei

– Stremț 57.720,28 lei

– Meteș 14.139,91 lei

Datele sunt cuprinse în Raportul anual cumulativ al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.

Anunțul ultimativ al STP

„Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 03.10.2025 suntem nevoiți să limităm furnizarea/prestarea serviciului de transport public local și să reducem programul de transport în municipiul Alba Iulia. Astfel, în zona tarifară 1 – municipiul Alba Iulia, mijloacele de transport public vor circula după program normal în următoarele intervale: dimineața până la ora 8:00, la prânz între orele 13:00 – 17:00 și seara după ora 21:00. Între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00 în municipiul Alba Iulia nu va circula niciun mijloc de transport public. Aceste sincope grave ce le întâmpinăm în desfășurarea activității se datorează neplății/refuzului la plată de către Municipiul Alba Iulia a sumei totale de 5.000.000 lei reprezentând servicii prestate și neachitate/refuzate la plată aferente lunii decembrie 2024 și pentru lunile iunie, iulie și septembrie 2025. De asemenea, pentru ultimele 4 luni din anul 2025 (septembrie – decembrie) sumele prevăzute în bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru transportul public sunt 0 (zero). Suntem nevoiți să efectuăm acest program redus deoarece nu mai avem bani pentru motorină și nici pentru plata chenzinei a II-a a salariaților din data de 15.10.2025 și vă rugăm să înțelegeți că nu mai rezistăm în aceste condiții de subfinanțare cronică. În aceeași perioadă și anume începând cu 03.10.2025 autobuzele vor circula normal în zonele tarifare 2-7 pe rutele ce deservesc toate celelalte localități membre AIDA-TL, atât timp cât ne va ajunge stocul existent de carburant. Vom efectua transportul public după acest program până la mijlocul săptămânii viitoare, aproximativ 08.10.2025, data după care nu vom mai putea efectua transportul în întreg arealul AIDA-TL din lipsă de carburant și resurse pentru plata angajaților. Vom reveni la programul normal imediat ce ni se va face plata restanțelor de către municipiul Alba Iulia, chiar și parțial, cumulativ cu eșalonarea la plată a diferențelor și stabilirea sumelor necesare în bugetul local conform obligațiilor contractuale”, se afirmă într-un comunicat dat publicității de operatorul de transport STP, miercuri, 1 octombrie 2025. Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) este răspunzătoare pentru organizarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate pe raza municipiului Alba Iulia, a oraşului Teiuş şi a comunelor Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Întregalde, Cricău, Ighiu, Mihalț, Berghin, Stremţ şi Meteș. Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia efectuează serviciul de transport public persoane pe aria de competenţă a AIDA-TL în baza unui contract de delegare a gestiunii. Conform prevederilor contractului de delegare nr. 26/48/07.01.2021, Societatea de Transport Public SA Alba Iulia realizează serviciul public de transport local de călători, având: *dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în Contract; *dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract si conform

prevederilor legale in vigoare; *dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite; *dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în contract; *dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului public de transport călători, descrise în Anexa nr. 4.1 din contract.

