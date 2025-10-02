Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP: Doar Primăria Alba Iulia a dat peste 30 de milioane de lei. DOCUMENT
Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP
Daniel Zdrânc, fost vicepreședinte cu rang de secretar de stat al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), a făcut publice date cu privire la valoarea compensațiilor plătite în 2024 de către primăriile din Alba membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public (AIDA-TL), operatorului de transport STP.
Citește și: Comunicat de presă | STP reduce programul de transport din cauza datoriilor neplătite de către Municipiul Alba Iulia. Care sunt schimbările anunțate
Publicarea acestor cifre vine la o zi după anunțul operatorului de transport STP că va suspenda, începând de vineri, 3 octombrie 2025, transportul cu autobuzele și microbuzele în intervalele orare 8.00-13.00 și 17.00-21.00 în zona tarifară 1 zona tarifara 1 – municipiul Alba Iulia.
În 2024 doar Municipiul Alba Iulia a plătit compensații operatorului de transport în valoare de peste 34 de milioane de lei. „Asta înseamnă un cost lunar de 2,837,470 de lei (567,494 de euro) în condițiile în care cele 13 autobuze electrice au fost achiziționate de primărie, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, pe fonduri europene”, arată Daniel Zdrânc.
Plățile compensatorii totale pentru anul 2024 sunt în sumă de 37.443.161,15 lei lei, din care:
– Alba Iulia – 34.049,640,00 lei
– Ciugud – 451.839,69 lei
– Sântimbru 482.865,38 lei
– Ighiu – 470.160,67 lei
– Galda de Jos – 1.022.669,86 lei
– Cricău 303.861,75 lei
– Întregalde – 65.386,81 lei
– Mihalț 431.859,56 lei
– Berghin – 570,36 lei
– Teiuș 92.446,85 lei
– Stremț 57.720,28 lei
– Meteș 14.139,91 lei
Datele sunt cuprinse în Raportul anual cumulativ al Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.
Anunțul ultimativ al STP
„Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 03.10.2025 suntem nevoiți să limităm furnizarea/prestarea serviciului de transport public local și să reducem programul de transport în municipiul Alba Iulia. Astfel, în zona tarifară 1 – municipiul Alba Iulia, mijloacele de transport public vor circula după program normal în următoarele intervale: dimineața până la ora 8:00, la prânz între orele 13:00 – 17:00 și seara după ora 21:00. Între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00 în municipiul Alba Iulia nu va circula niciun mijloc de transport public.
Aceste sincope grave ce le întâmpinăm în desfășurarea activității se datorează neplății/refuzului la plată de către Municipiul Alba Iulia a sumei totale de 5.000.000 lei reprezentând servicii prestate și neachitate/refuzate la plată aferente lunii decembrie 2024 și pentru lunile iunie, iulie și septembrie 2025. De asemenea, pentru ultimele 4 luni din anul 2025 (septembrie – decembrie) sumele prevăzute în bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru transportul public sunt 0 (zero). Suntem nevoiți să efectuăm acest program redus deoarece nu mai avem bani pentru motorină și nici pentru plata chenzinei a II-a a salariaților din data de 15.10.2025 și vă rugăm să înțelegeți că nu mai rezistăm în aceste condiții de subfinanțare cronică.
În aceeași perioadă și anume începând cu 03.10.2025 autobuzele vor circula normal în zonele tarifare 2-7 pe rutele ce deservesc toate celelalte localități membre AIDA-TL, atât timp cât ne va ajunge stocul existent de carburant.
Vom efectua transportul public după acest program până la mijlocul săptămânii viitoare, aproximativ 08.10.2025, data după care nu vom mai putea efectua transportul în întreg arealul AIDA-TL din lipsă de carburant și resurse pentru plata angajaților.
Vom reveni la programul normal imediat ce ni se va face plata restanțelor de către municipiul Alba Iulia, chiar și parțial, cumulativ cu eșalonarea la plată a diferențelor și stabilirea sumelor necesare în bugetul local conform obligațiilor contractuale”, se afirmă într-un comunicat dat publicității de operatorul de transport STP, miercuri, 1 octombrie 2025.
Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL) este răspunzătoare pentru organizarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate pe raza municipiului Alba Iulia, a oraşului Teiuş şi a comunelor Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Întregalde, Cricău, Ighiu, Mihalț, Berghin, Stremţ şi Meteș.
Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia efectuează serviciul de transport public persoane pe aria de competenţă a AIDA-TL în baza unui contract de delegare a gestiunii.
Conform prevederilor contractului de delegare nr. 26/48/07.01.2021, Societatea de Transport Public SA Alba Iulia realizează serviciul public de transport local de călători, având:
*dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în Contract;
*dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract si conform
prevederilor legale in vigoare;
*dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite;
*dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în contract;
*dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului public de transport călători, descrise în Anexa nr. 4.1 din contract.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Primăria Alba Iulia, după anunțul cu privire la suspendarea transportului cu autobuzul: Transport public, da. Șantaj, nu!
Primăria Alba Iulia, după anunțul cu privire la suspendarea transportului cu autobuzul: Transport public, da. Șantaj, nu! Primăria Municipiului Alba Iulia ia act de amenințările operatorului de transport de a opri autobuzele din oraș. O astfel de decizie, total ilegală, ar bloca Alba Iulia și localitățile din jur, lovind direct în viața de zi cu […]
FOTO | Descoperire arheologică de excepție la Alba Iulia: Poarta medievală Sfântul Gheorghe, scoasă la lumină
Descoperire arheologică de excepție la Alba Iulia: Castrul Roman Apulum și-a mai dezvăluit un secret O descoperire arheologică de excepție făcută la Alba Iulia a fost anunțată, joi, 2 octombrie 2025, de arheologul Anca Timofan. „După ,,lupte seculare” care au durat câteva săptămâni, echipa de cercetare de pe bastionul Capistrano a descoperit o parte a […]
CAZ ȘOCANT în Alba | Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina
Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina Tribunalul Alba a admis, miercuri, 1 octombrie 2025, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba de arestare preventivă a unui adolescent, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor. Citește și: CAZ ȘOCANT | […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Program voluntar de PREGĂTIRE MILITARĂ pentru tinerii din România: Ce sumă vor primi la sfârșitul celor 4 luni
Program voluntar de PREGĂTIRE MILITARĂ pentru tinerii din România Românii, atât bărbați cât și femei, cu vârste între 18 și...
2-5 octombrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 21 de județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 21 de județe Un Cod galben de inundații va fi intra în...
Știrea Zilei
Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP: Doar Primăria Alba Iulia a dat peste 30 de milioane de lei. DOCUMENT
Cât au plătit în 2024 primăriile din Alba COMPENSAȚII către operatorul de transport STP Daniel Zdrânc, fost vicepreședinte cu rang...
Primăria Alba Iulia, după anunțul cu privire la suspendarea transportului cu autobuzul: Transport public, da. Șantaj, nu!
Primăria Alba Iulia, după anunțul cu privire la suspendarea transportului cu autobuzul: Transport public, da. Șantaj, nu! Primăria Municipiului Alba...
Curier Județean
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: O autoutilitară și două mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Încoronării
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: O autoutilitară și două mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Încoronării Un accident rutier cu trei...
FOTO | Alertă alimentară în mai multe magazine din județul Alba! Loturi de semințe de mac, retrase. Depășesc concentrația de alcaloizi de opiu
Mai multe loturi de semințe de mac au fost retrase. Depășesc concentrația de alcaloizi de opiu Companiile Profi și Selgros...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...