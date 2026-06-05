AlbaFest 2026: Când vor urca pe scenă INNA, Paraziții, Alternosfera, Direcția 5 și Compact. Programul COMPLET
AlbaFest 2026: Când vor urca pe scenă INNA, Paraziții, Alternosfera, Direcția 5 și Compact. Programul COMPLET
Alba Iulia găzduiește și în 2026 unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. În weekendul 12-14 iunie, pe scena din Piața Cetății vor urca cei mai în vogă artiști ai momentului din muzica românească.
Programul complet pentru ediția 2026 a fost anunțat oficial:
Programul pe zile la AlbaFest 2026
VINERI, 12 iunie 2026
- 18:00 Spectacol de reconstituire militară: Garda Apulum
Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina
- 18:40 Spectacol de reconstituire militară: Garda Cetății
Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina
- 19:00 Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci, Direcția 5
Concerte / Scena Piața Cetății
- 23:00 Official Afterparty – Retro Party – Moving Elements & MC Aner
Scena – Curtea Palatului Principilor Transilvaniei
SÂMBĂTĂ, 13 iunie 2026
- 12:00 Spectacol de reconstituire militară cu cavalerie si salve de tun: Garda Cetății
Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina
- 17:00 Kend-AlbaFest: XRemus (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro)
Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei
- 19:00 Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble
Concerte / Scena Piața Cetății
- 23:00 Official Afterparty – Moving Elements & MC Aner
Scena – Curtea Palatului Principilor Transilvaniei
DUMINICĂ, 14 iunie 2026
- 12:00 Spectacol de reconstituire militară salve de tun: Garda Cetății
Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina
- 17:00 Kend-AlbaFest: Adrian Vilău, Alpha, Mario Beldea (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro)
Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei
- 19:00 INNA, Acoustic Boyz, Holy Molly, Mario
Concerte / Scena Piața Cetății
- 23:00 Citadel Sparks
Spectacol de artificii / Piața Cetății
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