Ştirea zilei

AlbaFest 2026: Când vor urca pe scenă INNA, Paraziții, Alternosfera, Direcția 5 și Compact. Programul COMPLET

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

De

AlbaFest 2026: Când vor urca pe scenă INNA, Paraziții, Alternosfera, Direcția 5 și Compact. Programul COMPLET

Alba Iulia găzduiește și în 2026 unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. În weekendul 12-14 iunie, pe scena din Piața Cetății vor urca cei mai în vogă artiști ai momentului din muzica românească.

Programul complet pentru ediția 2026 a fost anunțat oficial:

Programul pe zile la AlbaFest 2026

VINERI, 12 iunie 2026 

  • 18:00 Spectacol de reconstituire militară: Garda Apulum 

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina 

  • 18:40 Spectacol de reconstituire militară: Garda Cetății 

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina 

  • 19:00 Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci, Direcția 5 

Concerte / Scena Piața Cetății 

  • 23:00 Official Afterparty – Retro Party – Moving Elements & MC Aner 

Scena – Curtea Palatului Principilor Transilvaniei 

SÂMBĂTĂ, 13 iunie 2026 

  • 12:00 Spectacol de reconstituire militară cu cavalerie si salve de tun: Garda Cetății 

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina 

  • 17:00 Kend-AlbaFest: XRemus (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro) 

Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei 

  • 19:00 Paraziții, Mandinga, Erika Isac, Lidia Buble 

Concerte / Scena Piața Cetății 

  • 23:00 Official Afterparty – Moving Elements & MC Aner 

Scena – Curtea Palatului Principilor Transilvaniei 

DUMINICĂ, 14 iunie 2026 

  • 12:00 Spectacol de reconstituire militară salve de tun: Garda Cetății 

Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina 

  • 17:00 Kend-AlbaFest: Adrian Vilău, Alpha, Mario Beldea (acces cu bilet: bilete.palatulprincipilor.ro) 

Scena Curtea Palatului Principilor Transilvaniei 

  • 19:00 INNA, Acoustic Boyz, Holy Molly, Mario 

Concerte / Scena Piața Cetății 

  • 23:00 Citadel Sparks 

Spectacol de artificii / Piața Cetății 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Bărbatul din Alba Iulia care a provocat un SCANDAL uriaș într-un bloc din oraș a fost ARESTAT preventiv: S-a îmbătat mangă și a lovit până la epuizare ușa unei femei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

5 iunie 2026

De

Bărbatul din Alba Iulia care a provocat un SCANDAL uriaș într-un bloc din oraș a fost ARESTAT preventiv: S-a îmbătat mangă și a lovit până la epuizare ușa unei femei  Un bărbat din Alba Iulia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat un ordin de protecție și a distrus ușa […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Băiat de 6 ani, aflat pe bicicletă, lovit de o mașină. Minorul a fost transportat de urgență la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

5 iunie 2026

De

ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Băiat de 6 ani, aflat pe bicicletă, lovit de o mașină. Minorul a fost transportat de urgență la spital Un copil de 6 ani din Cugir a fost rănit într-un accident rutier produs joi, 4 iunie 2026, după ce ar fi traversat strada prin loc nepermis, pe bicicletă.  […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima unei tentative de omor comise de un minor

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 iunie 2026

De

Șapte lovituri de cuțit în plină stradă: Curtea de Apel Alba Iulia majorează despăgubirile la 25.000 de euro pentru victima unei tentative de omor comise de un minor Într-un dosar care a șocat comunitatea locală prin violența extremă a faptelor, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat o decizie definitivă prin care a menținut măsura […]

Citește mai mult