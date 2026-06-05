Comercianții din Cetatea Alba Carolina ,,luați la puricat” de DSVSA Alba. Sancțiuni de peste 53.000 lei și mai multe nereguli descoperite în urma unei sesizări
Comercianții din Cetatea Alba Carolina ,,luați la puricat” de DSVSA Alba. Sancțiuni de peste 53.000 lei și mai multe nereguli descoperite în urma unei sesizări
Comercianții din Cetatea Alba Carolina au fost luați la puricat de către inspectorii DSVSA Alba, în urma unei sesizări. În urma controalelor, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 53.600 lei.
Ca răspuns la solicitarea Ziarului Unirea, privind sancționarea unor comercianți din zona Cetății Alba Carolina, vă comunicăm următoarele:
În urma unei sesizări înregistrate la DSVSA Alba, în perioada 16 aprilie – 6 mai 2026 au fost efectuate controale la toți operatorii economici din Cetatea Alba Carolina care desfășoară activități în domeniul alimentației publice.
În urma verificărilor au fost constatate următoarele neconformități:
• depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
• manipularea produselor alimentare fără respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară;
• ambalarea și etichetarea neconformă a produselor;
• neconcordanțe între activitățile desfășurate și cele înscrise în documentele sanitar-veterinare emise de DSVSA Alba.
Ca urmare a controalelor s-a dispus reevaluarea tuturor standurilor comerciale pentru a exista o concordanță între activitățile desfășurate și cele înscrise în documentele sanitar veterinare emise de către DSVSA Alba.
Pentru unitățile care desfășoară activități de preparare a produselor alimentare au fost elaborate planuri de autocontrol, în vederea prelevării și transmiterii probelor către laboratoare autorizate/acreditate, pentru verificarea respectării criteriilor de igienă și siguranță alimentară aplicabile produselor finite.
Au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, conform prevederilor HG nr. 984/2005, cu modificările și completările ulterioare, în valoare totală de 53.600 lei.
Totodată, au fost stabilite măsuri obligatorii de remediere, cu termene clare de conformare, iar inspectorii DSVSA Alba vor monitoriza implementarea și respectarea acestora.
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