Primăria Alba Iulia, după anunțul cu privire la suspendarea transportului cu autobuzul: Transport public, da. Șantaj, nu!

Primăria Municipiului Alba Iulia ia act de amenințările operatorului de transport de a opri autobuzele din oraș. O astfel de decizie, total ilegală, ar bloca Alba Iulia și localitățile din jur, lovind direct în viața de zi cu zi a oamenilor care depind de acest serviciu, se arată într-un comunicat de presă dat publicității joi, 2 octombrie 2025.
Comunicatul primăriei vine la o zi după ce operatorul de transport a anunțat suspendarea în anumite intervale orare a serviciului de transport public din zona tarifară 1 – Alba Iulia începând de vineri, 3 octombrie 2025.
„Este adevărat că există facturi neplătite, dar acestea nu provin din lipsă de voință, ci din cheltuieli foarte mari, imposibil de susținut din bugetul local.
În 2024, Alba Iulia a plătit aproape 7,5 milioane de euro pentru transportul local din care 6,9 milioane euro au fost compensatii, restul fiind gratuitati. Au fost validate aproximativ 2,1 milioane de călătorii (bilete + abonamente). Pasagerii care au cumpărat bilete (60.000/lună × 3,5 lei) au adus ~2,5 milioane lei pe tot anul. Pasagerii cu abonamente (aprox. 2.975 abonamente/lună × 105 lei) au adus STP ~3,7 milioane lei pe tot anul. Total: 6,2 milioane lei încasări directe de la călători.
În schimb, Primăria a plătit aproximativ 34 milioane lei (in jur de 7,5 milioane euro).
Rezultă că orașul a suportat de peste 5,5 ori mai mult decât pasagerii înșiși, fără a lua în calcul gratutatile de peste 600.000 euro.
Costul real pentru buget: 16 lei per călătorie validată, în timp ce pasagerul a plătit în medie doar 3,5–3,7 lei.
În loc să asigure un serviciu corect, STP a urmărit o singură țintă: profitul. În 2024, acesta a depășit 1 milion de euro, pentru că legea îi garantează un procent din cheltuieli. O afacere la cheie. Iar cheltuielile cresc de la an la an.
Este simplu să ascunzi costuri în salarii, consumuri greu de controlat sau în clădiri și mașini care nu au legătură cu transportul oamenilor. Să cumperi zeci telefoane de 6.000 de lei bucata sau autoturisme la preț de autobuz. În ciuda acestor excese, operatorul alege să amenințe orașul, în loc să caute soluții.
Primăria a introdus 13 autobuze electrice noi și a redimensionat rutele, obținând o economie de cel puțin 500.000 lei lunar. Chiar și așa, costurile cerute de operator continuă să explodeze.
Transportul public nu este un privilegiu al unui operator, ci un drept al oamenilor din Alba Iulia. Primăria nu va accepta șantajul care pune la mijloc zeci de mii de locuitori. Suntem deschiși la dialog și la corectarea contractului, dar nu vom răspunde la cereri fără măsură.
Invităm operatorul la masa discuțiilor pentru soluții reale.
Alba Iulia are nevoie de transport public funcțional. Dar nu la orice preț”, se mai arată în comunicatul Biroului de presă al Primăriei municipiului Alba Iulia.
