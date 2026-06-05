PIB-ul României scade cu 1,2% față de 2025: HoReCa și alte industrii de servicii, printre cele mai afectate. Ce arată datele publicate de Institutul Național de Statistică

Produsul Intern Brut (PIB) al României a stagnat în primul trimestru al anului 2026 comparativ cu ultimele trei luni din 2025.

Totodată, economia a înregistrat un recul față de aceeași perioadă a anului trecut, PIB-ul fiind mai mic cu 1,2% pe seria brută și cu 1,1% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), informează News.ro.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2026, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în 13 mai 2026.

INS arată că Produsul Intern Brut (date ajustate sezonier) estimat pentru trimestrul I 2026, a fost de 497 820,1 milioane lei preţuri curente în termeni nominali, iar în termeni reali, în scădere cu 1,1% faţă de trimestrul I 2025, în timp ce faţă de trimestrul anterior nu s-a modificat.

Pe seria brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2026 a fost de 403915,4 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,2 % faţă de trimestrul I 2025.

La creşterea PIB, în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025, au contribuit în mod deosebit construcţiile (+0,4%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB şi cu o creştere a volumului de activitate cu 7,9%, activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+0,3%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi o majorare a volumului de activitate cu 11,6%.

Pe de altă parte, contribuţii negative la modificarea PIB au raportat activităţi precum Industria (-0,2%), cu o pondere de 15,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,2%, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,8%), cu o pondere de 22,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,1%; Informaţiile şi comunicaţiile (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB, cu o scădere a volumului de activitate cu 4,1%;.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI