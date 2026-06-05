Primăriile ar putea finanța întreținerea adăposturilor de protecție civilă: Majoritatea nu sunt pregătite pentru situații de urgență majoră
Primăriile ar putea finanța întreținerea adăposturilor de protecție civilă: Majoritatea nu sunt pregătite pentru situații de urgență majoră
Autoritățile administrației publice locale vor avea posibilitatea să aloce fonduri pentru lucrările de întreținere și reabilitare a adăposturilor de protecție civilă, potrivit unui proiect legislativ care a primit aviz favorabil în comisia de specialitate.
Măsura vine în contextul în care majoritatea adăposturilor existente în România nu sunt pregătite să fie utilizate în situații de urgență majoră. Din cele peste 5.700 de astfel de spații identificate la nivel național, doar puțin peste 500 sunt complet funcționale.
În prezent, legislația stabilește că responsabilitatea întreținerii adăposturilor revine proprietarilor sau administratorilor acestora, inclusiv asociațiilor de proprietari. În practică, însă, multe dintre acestea nu dispun de resursele financiare și de capacitatea tehnică necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere.
Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi în comisia de specialitate și urmează să intre, săptămâna viitoare, în dezbaterea plenului Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
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