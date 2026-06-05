FOTO | Elevii militari din Alba, locul III la concursul de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Au parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice

Elevii militari din Alba, locul III la concursul de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Au parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice

Echipa Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a clasat pe Locul III la faza județeană a Concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

Elevul sergent Lucian Lău și elevii caporal Denisa Sava, Gabriel Dăhălean și Ionuț Font, pregătiți de maistrul militar clasa a V-a, Marius Rusz, au avut de parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice: transportul asistat al unui accidentat pe targă și deplasarea cu masca pe figură într-un raion de obstacole.

În cadrul concursului, elevii militari și-au testat capacitatea de reacție, pregătirea și colaborarea în echipă, demonstrând că dețin cunoștințele temeinice și deprinderile necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Competiția este organizată anual de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba alături de Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.

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