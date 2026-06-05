FOTO | Elevii militari din Alba, locul III la concursul de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Au parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice
Elevii militari din Alba, locul III la concursul de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Au parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice
Echipa Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a clasat pe Locul III la faza județeană a Concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”.
Elevul sergent Lucian Lău și elevii caporal Denisa Sava, Gabriel Dăhălean și Ionuț Font, pregătiți de maistrul militar clasa a V-a, Marius Rusz, au avut de parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice: transportul asistat al unui accidentat pe targă și deplasarea cu masca pe figură într-un raion de obstacole.
În cadrul concursului, elevii militari și-au testat capacitatea de reacție, pregătirea și colaborarea în echipă, demonstrând că dețin cunoștințele temeinice și deprinderile necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență.
Competiția este organizată anual de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba alături de Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
FOTO | Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ
Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia a găzduit astăzi cea de-a XXII-a ediție a concursului pentru preșcolari „Micii pietoni”. Organizatorii evenimentului sunt Grădinița cu Program Prelungit Nr. […]
Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere
Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere Cu zâmbete, aprecieri și mulțumiri s-a încheiat proiectul prin care valorile, beneficiile și rezultatele Uniunii Europene, în contextul Zilei Europei, au ajuns la peste 400 de elevi […]
4 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca
Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca Teatrul de Păpuși „Prichindel” continuă proiectul Prichindel la festival din cadrul programului EXPERIENŢE TEATRALE, acceptând invitaţia Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca de a participa la cea de-a 22-a ediție a Festivalul Internațional „Puck”. Echipa teatrului albaiulian va urca pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primăriile ar putea finanța întreținerea adăposturilor de protecție civilă: Majoritatea nu sunt pregătite pentru situații de urgență majoră
Primăriile ar putea finanța întreținerea adăposturilor de protecție civilă: Majoritatea nu sunt pregătite pentru situații de urgență majoră Autoritățile administrației...
PIB-ul României scade cu 1,2% față de 2025: HoReCa și alte industrii de servicii, printre cele mai afectate. Ce arată datele publicate de Institutul Național de Statistică
PIB-ul României scade cu 1,2% față de 2025: HoReCa și alte industrii de servicii, printre cele mai afectate. Ce arată...
Știrea Zilei
Comercianții din Cetatea Alba Carolina ,,luați la puricat” de DSVSA Alba. Sancțiuni de peste 53.000 lei și mai multe nereguli descoperite în urma unei sesizări
Comercianții din Cetatea Alba Carolina ,,luați la puricat” de DSVSA Alba. Sancțiuni de peste 53.000 lei și mai multe nereguli...
AlbaFest 2026: Când vor urca pe scenă INNA, Paraziții, Alternosfera, Direcția 5 și Compact. Programul COMPLET
AlbaFest 2026: Când vor urca pe scenă INNA, Paraziții, Alternosfera, Direcția 5 și Compact. Programul COMPLET Alba Iulia găzduiește și...
Curier Județean
VIDEO | Încă o parcare construită în locul garajelor, finalizată într-un municipiu din Alba: „Este binevenită”
Încă o parcare construită în locul garajelor, finalizată într-un municipiu din Alba: „Este binevenită” Încă o parcare a fost construită...
Șofer identificat cu 3,38 g/l alcool în sânge după un accident în Zlatna: Curtea de Apel Alba Iulia i-a înăsprit interdicția de a conduce
Șofer identificat cu 3,38 g/l alcool în sânge după un accident în Zlatna: Curtea de Apel Alba Iulia i-a înăsprit...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...