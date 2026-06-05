Cultură Educație

FOTO | Elevii militari din Alba, locul III la concursul de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Au parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Elevii militari din Alba, locul III la concursul de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Au parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice

Echipa Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a clasat pe Locul III la faza județeană a Concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

Elevul sergent Lucian Lău și elevii caporal Denisa Sava, Gabriel Dăhălean și Ionuț Font, pregătiți de maistrul militar clasa a V-a, Marius Rusz, au avut de parcurs trei probe, una teoretică, și două probe practice: transportul asistat al unui accidentat pe targă și deplasarea cu masca pe figură într-un raion de obstacole.

În cadrul concursului, elevii militari și-au testat capacitatea de reacție, pregătirea și colaborarea în echipă, demonstrând că dețin cunoștințele temeinice și deprinderile necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Competiția este organizată anual de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba alături de Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

FOTO | Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

4 iunie 2026

De

Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia a găzduit astăzi cea de-a XXII-a ediție a concursului pentru preșcolari „Micii pietoni”. Organizatorii evenimentului sunt Grădinița cu Program Prelungit Nr. […]

Citește mai mult

Cultură Educație

Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

4 iunie 2026

De

Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere Cu zâmbete, aprecieri și mulțumiri s-a încheiat proiectul prin care valorile, beneficiile și rezultatele Uniunii Europene, în contextul Zilei Europei, au ajuns la peste 400 de elevi […]

Citește mai mult

Cultură Educație

4 iunie 2026 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

3 iunie 2026

De

Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă spectacolul „Scufița Roșie” la Festivalul Internațional „Puck” 2026, la Cluj-Napoca Teatrul de Păpuși „Prichindel” continuă proiectul Prichindel la festival din cadrul programului EXPERIENŢE TEATRALE, acceptând invitaţia Teatrului de Păpuşi „Puck” din Cluj-Napoca de a participa la cea de-a 22-a ediție a Festivalul Internațional „Puck”. Echipa teatrului albaiulian va urca pe […]

Citește mai mult