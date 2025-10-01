VIDEO ȘTIREA TA | Șofer inconștient pe o stradă din Alba Iulia. A depășit mai multe mașini într-o manevră riscantă: ,,O nouă zi pe Emil Racoviță”

Șofer inconștient pe o stradă din Alba Iulia. A depășit mai multe mașini într-o manevră riscantă, fară vizibilitate: ,,O nouă zi pe Emil Racoviță”

Un șofer din Alba Iulia a fost filmat cum depășește mai multe autoturisme pe strada Emil Racoviță din oraș.

Mai exact, camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul în care șoferul a ignorat regulile de circulație și a trecut în viteză pe lângă mai multe autoturisme.

În imaginile surprinse, se poate observa cum conducătorul auto încetinește în apropierea unei zone fără vizibilitate, după care continuă depășirea, riscând un eventual eveniment rutier neplăcut.

Videoclipul a fost publicat pe un grup de Facebook, alături de textul: ,,O nouă zi pe Emil Racoviță! Exact, strada aia impracticabilă”.

