VIDEO ȘTIREA TA | Șofer inconștient pe o stradă din Alba Iulia. A depășit mai multe mașini într-o manevră riscantă: ,,O nouă zi pe Emil Racoviță”
Șofer inconștient pe o stradă din Alba Iulia. A depășit mai multe mașini într-o manevră riscantă, fară vizibilitate: ,,O nouă zi pe Emil Racoviță”
Un șofer din Alba Iulia a fost filmat cum depășește mai multe autoturisme pe strada Emil Racoviță din oraș.
Mai exact, camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul în care șoferul a ignorat regulile de circulație și a trecut în viteză pe lângă mai multe autoturisme.
Citește și: VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere. Într-un din seri era și băut
În imaginile surprinse, se poate observa cum conducătorul auto încetinește în apropierea unei zone fără vizibilitate, după care continuă depășirea, riscând un eventual eveniment rutier neplăcut.
Videoclipul a fost publicat pe un grup de Facebook, alături de textul: ,,O nouă zi pe Emil Racoviță! Exact, strada aia impracticabilă”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Trafic INFERNAL dinspre Micești spre Alba Iulia, în fiecare dimineață. Părinte: ,,Facem cel puțin 20 de minute cu autobuzul, iar copiii nu ajung la școală. Plătim abonamente scumpe și dăm bani și la taxi”
Trafic INFERNAL dinspre Micești spre Alba Iulia, în fiecare dimineață. Părinte: ,,Facem cel puțin 20 de minute cu autobuzul, iar copiii nu ajung la școală. Plătim abonamente scumpe și dăm bani și la taxi” Traficul rutier este infernal dimineață de dimineață, în timpul săptămânii, dinspre Micești spre zona stadion Cetate din Alba Iulia, în special […]
FOTO-ȘTIREA TA | Conducătorii auto din Alba continuă să circule după propria lege în Cluj. Cum a fost surprins un șofer în trafic: „Numărul de la mașină spune tot”
Conducătorii auto din Alba continuă să circule după propria lege în Cluj. Cum a fost fotografiat un șofer în trafic: „Numărul de la mașină spune tot” Un șofer cu numere de Alba a fost surprins în timp ce comite o contravenție pe o stradă din Cluj-Napoca. Mai exact, un pieton a observat momentul în care […]
VIDEO | O stradă din Alba Iulia, peticită parțial. Gropile și noroiul au creat ,,un adevărat dezastru”
VIDEO | O stradă din Alba Iulia, peticită doar parțial: ,,Un adevărat dezastru” Lucrările de peticire a drumului de pe o stradă din Alba Iulia au fost realizate doar parțial, pe o porțiune de aproximativ 200 de metri, după care drumul continuă într-o stare deplorabilă. Mai exact, este vorba de strada Gheorghe Șincai, din Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Categoriile de persoane care beneficiează de vaccin antigripal compensat! Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
Ce categorii de oameni beneficiează de vaccin antigripal compensat! Anunțul făcut de Ministerul Sănătății Vaccinarea antigripală este recomandată de către...
Firmă de asigurări interzisă în România: Care este motivul deciziei ASF
Firmă de asigurări interzisă în România Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să interzică societății de asigurare bulgare DallBogg...
Știrea Zilei
FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur
Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie...
VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere. Într-una din seri era și băut
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere....
Curier Județean
2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM ANM a emis...
1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50...
Politică Administrație
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...
Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor
Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea...
Opinii Comentarii
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...