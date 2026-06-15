INCENDIU într-un sat al comunei Galda de Jos: Focul a cuprins o locuință
INCENDIU într-un sat al comunei Galda de Jos: Focul a cuprins o locuință
Un incendiu s-a produs luni, 15 iunie 2026, într-un sat al comunei Galda de Jos.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Cetea.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 5.30.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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