INCENDIU într-un sat al comunei Galda de Jos: Focul a cuprins o locuință

Un incendiu s-a produs luni, 15 iunie 2026, într-un sat al comunei Galda de Jos.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în satul Cetea.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 5.30.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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