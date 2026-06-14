VIDEO | Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci
Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci
Deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci au oferit o primă reacție după ce în această dimineață, duminică, 14 iunie, Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier.
Deputatul Florin Roman: ,,Nu voi vota Guvernul Veștea”
Florin Roman, deputat PNL din Alba, a anunțat că nu va vota Guvernul Veștea, invocând decizia partidului de a nu mai intra la guvernare alături de PSD.
,,Cred că sunt unul dintre puținii pentru care nu a fost o surpriză. Mă așteptam la o astfel de nominalizare. Nu voi vota un Guvern pentru că aveam o decizie PNL. Aceasta spune foarte explicit că nu vom mai vota niciodată un Guvern din care face parte PSD, cel care a dat jos Guvernul Bolojan. Din acest punct de vedere lucrurile la noi sunt clare în proporție de 100%”, a explicat deputatul Florin Roman pentru ziarulunirea.ro.
Senatorul Claudiu Răcuci: ,,Situația actuală este mai delicată”
Și Senatorul Claudiu Răcuci a făcut referire la decizia menționată anterior din cadrul PNL, considerând situația una ,,delicată”. El a menționat și că președintele Nicușor Dan nu ar trebui să se ,,amestece” în problemele unui partid:
,,Înainte de a vota un Guvern trebuie să ne uităm puțin în urmă la ce decizii a luat Paridul Național Liberal. Mai multe voturi în Biroul Național unde s-a decis că nu vom face parte într-un Guvern format de PSD și mi se pare un lucru normal. Cei care au dat jos Guvernul trebuiau să își asume guvernarea. N-am înțeles și nu voi înțelege niciodată de ce președintele țării, Nicușor Dan, nu a numit un prim-ministru din partea PSD, asta este cea mai mare problemă. A doua problemă este că președintele țării se amestecă în problemele interne ale unui partid. După mine se dorește distrugerea acestui partid. Așteptăm decizia Biroului Politic Național. Adrian Veștea este un bun membru de partid, cu rezultate, dar situația actuală este mai delicată. Soluția pe care o prevăd este ca PNL să rămână unit.”, a spus senatorul Claudiu Răcuci pentru ziarulunirea.ro.
Citește și: VIDEO | Eugen Tomac și-a depus mandatul. Nicușor Dan a ales o nouă persoană pentru funcția de premier
Reamintim că, după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota cabinetul său, Eugen Tomac, premierul desemnat inițial de președintele Nicușor Dan și-a depus mandatul.
Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat. ,,Domnul Veștea a fost o persoană de succes, atrasă de dezvoltare. A fost miniștru, șef de CJ, a dezvoltat Aeroportul din Brașov. E o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete”, a anunțat Nicușor Dan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal
Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal Primăria comunei Șugag a anunțat, duminică, 14 iunie 2026, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că, rețeaua de internet din satul Bârsana a fost vandalizată și distrusă. Administrația din comună transmite că echipamentele, […]
VIDEO | Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos
Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos A doua zi de AlbaFest 2026, desfășurată în 13 iunie 2026, a adus pe scena din Piața Cetății artiști consacrați, care au oferit un spectacol de zile mari pentru publicul prezent. În același timp, mulți dintre cei […]
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sanitas amenință cu greva generală: „În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite” spitalele ar putea intra în blocaj
Sanitas amenință cu greva generală: „În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite” spitalele ar putea intra în blocaj...
PSD și-a exprimat interesul pentru a face parte din guvernul Veștea: ,,Ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare”
PSD și-a exprimat interesul pentru a face parte din guvernul Veștea: ,,Ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare” PSD...
Știrea Zilei
VIDEO | Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci
Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci...
Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal
Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal...
Curier Județean
ASTĂZI | Un tronson de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, închis circulației autovehiculelor pentru Alba Fest 2026
Un tronson de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, închis circulației autovehiculelor pentru Alba Fest 2026 Un tronson de pe Bulevardul...
Bărbat din Alba Iulia, implicat într-un autoaccident în județul Sibiu: A pierdut controlul și a ieșit în afara părții carosabile. A fost transportat de urgență la spital
Bărbat din Alba Iulia, implicat într-un autoaccident în județul Sibiu: A pierdut controlul și a ieșit în afara părții carosabile....
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...