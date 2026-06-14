VIDEO | Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci

Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci

Deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci au oferit o primă reacție după ce în această dimineață, duminică, 14 iunie, Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier.

Deputatul Florin Roman: ,,Nu voi vota Guvernul Veștea”

Florin Roman, deputat PNL din Alba, a anunțat că nu va vota Guvernul Veștea, invocând decizia partidului de a nu mai intra la guvernare alături de PSD.

,,Cred că sunt unul dintre puținii pentru care nu a fost o surpriză. Mă așteptam la o astfel de nominalizare. Nu voi vota un Guvern pentru că aveam o decizie PNL. Aceasta spune foarte explicit că nu vom mai vota niciodată un Guvern din care face parte PSD, cel care a dat jos Guvernul Bolojan. Din acest punct de vedere lucrurile la noi sunt clare în proporție de 100%”, a explicat deputatul Florin Roman pentru ziarulunirea.ro.

Senatorul Claudiu Răcuci: ,,Situația actuală este mai delicată”

Și Senatorul Claudiu Răcuci a făcut referire la decizia menționată anterior din cadrul PNL, considerând situația una ,,delicată”. El a menționat și că președintele Nicușor Dan nu ar trebui să se ,,amestece” în problemele unui partid:

,,Înainte de a vota un Guvern trebuie să ne uităm puțin în urmă la ce decizii a luat Paridul Național Liberal. Mai multe voturi în Biroul Național unde s-a decis că nu vom face parte într-un Guvern format de PSD și mi se pare un lucru normal. Cei care au dat jos Guvernul trebuiau să își asume guvernarea. N-am înțeles și nu voi înțelege niciodată de ce președintele țării, Nicușor Dan, nu a numit un prim-ministru din partea PSD, asta este cea mai mare problemă. A doua problemă este că președintele țării se amestecă în problemele interne ale unui partid. După mine se dorește distrugerea acestui partid. Așteptăm decizia Biroului Politic Național. Adrian Veștea este un bun membru de partid, cu rezultate, dar situația actuală este mai delicată. Soluția pe care o prevăd este ca PNL să rămână unit.”, a spus senatorul Claudiu Răcuci pentru ziarulunirea.ro.

Reamintim că, după ce PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota cabinetul său, Eugen Tomac, premierul desemnat inițial de președintele Nicușor Dan și-a depus mandatul.

Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat. ,,Domnul Veștea a fost o persoană de succes, atrasă de dezvoltare. A fost miniștru, șef de CJ, a dezvoltat Aeroportul din Brașov. E o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete”, a anunțat Nicușor Dan.

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