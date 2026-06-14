Sanitas amenință cu greva generală: „În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite” spitalele ar putea intra în blocaj
Sanitas amenință cu greva generală: „În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite” spitalele ar putea intra în blocaj
Federația Sanitas avertizează că ar putea declanșa acțiuni de protest, inclusiv blocarea activității din spitale și sesizarea Comisiei Europene, dacă Ministerul Muncii nu va accepta noul pachet de propuneri privind legea salarizării.
Sindicaliștii reclamă faptul că asistenții medicali sunt „prost plasați în grilă, ca în anul 1953”, iar negocierile cu autoritățile s-au purtat mai mult în absența ministrului Sănătății și sub presiunea unui buget limitat.
O atenție deosebită se îndreaptă către asistentul medical, care reprezintă cea mai numeroasă categorie dintre angajații din sistemul sanitar, dar care a fost în mod constant defavorizat, după cum a explicat Răzvan Gae, vicepreședintele Federației Sindicale Sanitas, pentru „Adevărul”.
„De asemenea, Sanitas propune reintroducerea în lege a unor categorii uitate sau omise, cum ar fi gastroenterologia, medicina internă, cardiologia, prepararea produselor citostatice (care sunt cancerigene și reprotoxice) și sporul pentru sterilizare, care implică substanțe toxice pentru respirație”, a declarat Răzvan Gae, vicepreședintele Federației Sindicale Sanitas.
În eventualitatea în care revendicările nu vor fi îndeplinite, federația sindicală a anunțat că va demara procedurile legale în etape succesive.
„În cazul în care cerințele nu vor fi îndeplinite, Sanitas va declanșa procedurile legale: mai întâi grevă de avertisment de două ore, apoi, dacă nu se rezolvă, grevă generală. În paralel, vom sesiza Comisia Europeană, prin sindicatele europene afiliate, avertizând că dialogul a fost doar de fațadă”, a mai explicat Răzvan Gae.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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