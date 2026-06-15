Curier Județean

Incendiu la o locuință din satul Cetea. Pompierii din Alba Iulia intervin de urgență

Unirea Ziarul

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu la o locuință din satul Cetea. Pompierii din Alba Iulia intervin de urgență

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Cetea.

Potrivit informațiilor primite de la apelant, incendiul se manifestă la o locuință.

La intervenție au fost alocate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea este în dinamică, iar informații suplimentare privind cauza incendiului și eventualele pagube vor fi comunicate ulterior.

foto: arhivă

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