România, eșec surprinzător cu Muntenegru, în European League, în „Alba Blaj” Arena
România, eșec surprinzător cu Muntenegru, în European League, în „Alba Blaj” Arena, la volei feminin
România a pierdut surprinzător în „Alba Blaj” Arena, 1-3 cu Muntenegru, într-un meci contând pentru European League.
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Reprezentativa de volei feminin condusă de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez a făcut un pas greșit care o poate costa calificarea în semifinale (ceel mai multe puncte Sorina Miclăuș și Adelina Budai-Ungureanu, câte 17).
Al doilea turneu al competiției continentale a debutat cu o victorie fără emoții cu Albania (25-16, 25-17, 25-7). În primul meci pe teren propriu al anului, nu s-a pus decât problema duratei, cu Adelina Budai-Ungureanu cea mai bună realizatoare (17 puncte)
Sub comanda principalului de la Volei Alba Blaj, au evoluat Bianca Grama (4 puncte) și Diana Vereș, echipierele vicecampioanei. România se află în cursa pentru calificarea în semifinalele Ligii Europene, calificare care ar aduce și biletele pentru turneul final al Campionatului European din 2028. A urmat eșecul surprinzător cu Muntenegru (21-25, 23-25, 25-22, 20-25), în prezența a 400 de spectatori. Până în prezent, România a mai susținut două partide, ambele câștigate, în deplasare, la Riga, 3-2 cu Letonia și 3-0 cu Israel.
Un eșec care complică foarte mult calculele, „tricolorele ajungând pe locul 10, cu 8 puncte, în frunte regăsindu-se Suedia, Slovenia, Slovacia, Ungaria, Spania, cu 12 puncte. Următorul turneu e în Lituania, dispute cu Portugalia și Lituania (19-21 iunie).
Foto: CEV
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