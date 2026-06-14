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Ședințe la PNL, USR și UDMR: Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, discutată

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

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ALBA FEST 2026

Ședințe la PNL, USR și UDMR: Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, discutată 

Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan în această dimineață la scurt timp după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Astăzi, de la ora 19.00, conducerea USR se reunește într-o ședință pentru a dezbate situația creată după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Și PNL a stabilit ziua și ora ședinței: conducerea liberalilor se reunesc mâine de la 17.00.

Până acum, din fosta coaliție de guvernare, doar PSD nu a anunțat dacă va face o ședință pentru a discuta despre susținerea guvernului Veștea, potrivit HotNews.

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