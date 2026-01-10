VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență fără margini, în condiții de iarnă, pe un drum din Alba: un șofer a depășit pe linie continuă, pe trecerea de pietoni, în timp ce din sensul opus se apropiau mașini

Zăpada abundentă care a căzut pe drumurile din județul Alba nu a oprit anumiți șoferi să dea dovadă de inconștiență și să pună în pericol viața celorlalți participanți la trafic.

Un astfel de moment s-a petrecut pe o stradă din Blaj, atunci când un șofer ,,grăbit” a depășit pe linie continuă, pe o trecere de pietoni, cu toate că din senul opus veneau mașini. Din fericire, manevra riscantă s-a terminat fără rănirea celorlați participanți la trafic, însă riscul unui accident a fost ridicat.

,,Zăpadă pe asfalt, aderență zero. Depășire pe linie continuă, pe trecerea de pietoni, cu mașini din sens opus. Nu e curaj. Nu e „experiență”. E prostie pură și dispreț față de viața altora”, se arată într-o postare publicată pe o rețea de socializare.

Astfel, șoferul autoturismului a dat dovadă de inconștineță și nepăsare atunci când a efectuat manevra riscantă. Aceste momente se pot transforma rapid în tragedii, în cazul în care circumstanțele ar fi fost puțin diferite.

