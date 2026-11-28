Experiment într-un hipermarket din Alba Iulia: Aceeași legumă, prețuri diferite la două cântare

Un albaiulian a observat o diferență de preț cel puțin interesantă într-un hipermarket din Alba Iulia, după ce a testat două cântare folosind același tip de legumă.

Mai exact, bărbatul aflat în Kauflandul din zona Cetate a cântărit o varză pe un cântar, iar prețul afișat a fost de 1,79 lei. Ulterior, a mers la un alt cântar și a folosit o varză de dimensiuni aproximativ asemănătoare, însă de această dată prețul a fost de 2,50 lei.

Astfel, pentru două verze de dimensiuni similare, cântărite la aparate diferite, a rezultat o diferență de 71 de bani.

,,La Kaufland din Cetate prețul la varză are prețuri diferite la cântăre!”, a spus bărbatul.

Kaufland este unul dintre cele mai importante lanțuri de hypermarketuri din România, cu magazine în numeroase orașe din țară și o gamă variată de produse alimentare și nealimentare.

Totusi, asemenea întâmplări, chiar dacă pot fi rezultatul unor erori de funcționare a aparatelor, ridică semne de întrebare în rândul cumpărătorilor.

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