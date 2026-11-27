Video | Adrian Cristea și Irina Dan, Miss și Mister Unirea 2026: Aura Muntean și Alexandru Vîrciu, Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia
Adrian Cristea și Irina Dan, Miss și Mister Unirea 2026: Aura Muntean și Alexandru Vîrciu, Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia
Balul Bobocilor 2026 al Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, desfășurat vineri, 27 noiembrie 2026, a adus în prim-plan talentul, creativitatea și entuziasmul elevilor, într-un eveniment dedicat noii generații de liceeni.
În cadrul competiției, Adrian Cristea și Irina Dan au obținut titlurile de Miss și Mister Unirea 2026, în timp ce Aura Muntean și Alexandru Vîrciu au fost desemnați Miss și Mister Boboc 2026.
Evenimentul a fost precedat de campania de promovare organizată de Ziarul Unirea, care a prezentat publicului Balul Bobocilor și concurenții înscriși în competiția pentru titlurile Miss și Mister Unirea. Cititorii au avut posibilitatea să-și susțină favoriții prin aprecieri acordate fotografiilor publicate pe pagina de Instagram a cotidianului.
Tema ediției din acest an a fost „Călătoria între epoci”, concept care a oferit cadrul unei seri în care tinerețea, expresivitatea artistică și imaginația s-au îmbinat într-un spectacol dedicat bobocilor.
Balul a fost programat la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, iar competiția a reunit șase perechi de elevi, care au avut ocazia să-și demonstreze personalitatea și creativitatea în fața publicului.
foto-video: Cosmin Szekely
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