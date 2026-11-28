România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce loturi intră în trafic pe A7, A3, A1 și A0

Decembrie 2026 se anunță cea mai spectaculoasă lună pentru infrastructura rutieră din România. Peste 106 kilometri de autostradă ar putea fi dați în circulație până la sfârșitul anului, depășind recordul stabilit în decembrie 2024. Inaugurările vizează patru mari proiecte: A7, A3, A1 și A0.

După un an cu un ritm modest al inaugurărilor, România ar putea încheia 2026 în forță pe frontul infrastructurii rutiere. Estimările arată că, numai în luna decembrie, ar putea fi deschiși circulației aproximativ 106 kilometri de autostradă, ceea ce ar reprezenta un record lunar la nivel național.

Spre comparație, recordul anterior datează din decembrie 2024, când șoferii au primit în trafic aproximativ 84 de kilometri de autostradă și drum expres. În noiembrie 2024 au fost inaugurați alți 78-79 de kilometri.

Potrivit datelor prezentate de Asociația Pro Infrastructură, inaugurările programate pentru finalul acestui an sunt distribuite pe patru autostrăzi importante, însă termenele depind în continuare de ritmul lucrărilor și de condițiile meteo.

A7: doar 30 de kilometri între Bacău și Pașcani

Pe Autostrada Moldovei (A7), aproximativ 30 de kilometri ar urma să fie deschiși în decembrie, pe tronsonul Bacău – Pașcani.

Este vorba despre sectoarele aferente Lotului 1, în zona Săucești/Bacău, și până la Trifești, în apropiere de Roman. Lucrările sunt executate de grupul românesc UMB, prin asocierea Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade.

Deși există speranțe pentru inaugurarea acestor sectoare, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură avertizează că mobilizarea constructorului și vremea din următoarele săptămâni vor fi decisive.

A3: peste 56 de kilometri noi între Cluj, Sălaj și Bihor

Autostrada Transilvania (A3) ar putea aduce cea mai consistentă contribuție la bilanțul inaugurărilor din decembrie, cu două sectoare importante.

Primul este Nădășelu – Zimbor, cu o lungime de 30,06 kilometri, care asigură legătura între județele Cluj și Sălaj. Lucrările sunt realizate de grupul UMB, iar inaugurarea este estimată pentru jumătatea lunii decembrie.

Un element esențial îl reprezintă viaductele de la Nădășelu și Topa Mică, construite de compania turcă Ozaltin. Deși termenul contractual de finalizare este martie 2027, acestea ar urma să fie deschise traficului înainte de termen.

Al doilea sector vizat este Suplacu de Barcău – Chiribiș, în lungime de 26,35 kilometri, situat în județul Bihor. Constructorul Erbașu ar urma să finalizeze lucrările în jurul datei de 10 decembrie.

A1: inaugurare pe 3 decembrie, între Tigveni și Curtea de Argeș

Pe Autostrada Sibiu – Pitești (A1), cei 9,86 kilometri ai Secțiunii 4, între Tigveni și Curtea de Argeș, ar urma să fie deschiși circulației pe 3 decembrie.

Anunțul vine după întârzierile provocate în principal de procedurile necesare pentru asigurarea siguranței în tunelul Momaia, cu o lungime de aproximativ 1.350 de metri.

Constructorul austriac PORR a finalizat lucrările cu mult înaintea termenului contractual din februarie 2027, însă deschiderea traficului a fost amânată din cauza operaționalizării tunelului.

A0 Nord: 10-12 kilometri între DN7 și DN1A

Și Autostrada de Centură a Bucureștiului (A0 Nord) ar putea avea parte de o inaugurare parțială în decembrie.

Din Lotul 1 Joița/Bîcu – Corbeanca, cu o lungime totală de 17,5 kilometri, ar urma să fie deschisă circulației doar porțiunea cuprinsă între DN7 și DN1A, estimată la aproximativ 10-12 kilometri.

Lucrările sunt executate de asocierea Retter – Pizzarotti. Restul sectorului, dintre A1 și DN7, ar urma să fie finalizat în primăvara anului 2027.

România ajunge la 178 de kilometri de autostradă inaugurați în 2026

Bilanțul primelor 11 luni ale anului este de aproximativ 72 de kilometri de autostradă deschiși circulației. Inaugurările au început abia în a doua jumătate a anului, după șapte luni fără nicio deschidere.

Primul tronson inaugurat în 2026 a fost Zimbor – Poarta Sălajului, de 12,24 kilometri, pe A3, deschis pe 11 august.

Tot în august, pe 31, au fost dați în trafic 47,1 kilometri pe A7, între Adjud și Bacău, prin finalizarea sectoarelor rămase din Lotul 2 și deschiderea integrală a Lotului 3.

Cea mai recentă inaugurare a avut loc pe 4 noiembrie, când aproximativ 13 kilometri din A0 Nord au asigurat legătura directă pe autostradă între A3 și A2.

Dacă estimările pentru decembrie se confirmă, România va încheia anul cu aproximativ 178 de kilometri de autostradă inaugurați.

Peste 200 de kilometri puteau fi deschiși în 2026

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură atrag însă atenția că bilanțul ar fi putut fi mult mai mare. Peste 200 de kilometri de drum de mare viteză ar fi putut fi inaugurați în acest an dacă mai multe proiecte ar fi respectat termenele estimate.

Printre sectoarele care ar fi putut contribui la acest rezultat se numără restul tronsonului Bacău – Pașcani de pe A7, lotul Chiribiș – Biharia de pe A3, cu o lungime de 28,55 kilometri, precum și restul Lotului 1 al A0 Nord.

În aceeași situație se află și Drumul Expres Brăila – Galați (DEx6), a cărui inaugurare a fost împinsă pentru primăvara anului 2027.

Așadar, chiar dacă decembrie ar putea aduce un record istoric de inaugurări, infrastructura rutieră din România încheie anul cu întârzieri importante și cu proiecte care vor trebui recuperate în 2027.

sursa: Libertatea

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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