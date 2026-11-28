Care este programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală 30 noiembrie și 1 Decembrie 2026

Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în datele de 30 noiembrie și 1 Decembrie 2026, declarate zile de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii nu vor desfășura activități cu publicul.

Activitatea acestor centre va fi reluată miercuri, 02.12.2026, conform programului obișnuit de funcționare al fiecărei entități organizatorice.

Cu prilejul zilelor de 30 noiembrie și 1 Decembrie – sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și 1 Decembrie, Ziua Națională a României – angajații din cadrul Centrelor de Relații cu Utilizatorii vor beneficia de zile libere legale, în timp ce echipele operative DEER rămân în permanență disponibile, pregătite să intervină prompt în cazul apariției unor eventuale disfuncționalități în alimentarea cu energie electrică.

Posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică pot fi semnalate la numerele de telefon prefix județ +929.

Utilizatorii au posibilitatea de a raporta orice disfuncționalitate în alimentarea cu energie electrică sau alte incidente la următoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:

*Zona Transilvania Nord (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 0800 400 929

*Zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu): 0800 500 929

*Zona Muntenia Nord (județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea): 0800 500 205

De asemenea, pentru obținerea rapidă și facilă a informațiilor actualizate privind starea rețelelor și eventualele întreruperi în alimentarea cu energie electrică, recomandăm utilizatorilor să acceseze canalele alternative de informare puse la dispoziție de DEER:

➡ Harta interactivă a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică din arealul DEER: AICI

➡ Aplicația ChatVolt, prin intermediul căreia pot fi obținute informații privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică;

➡ Formularul online pentru sesizarea deranjamentelor: AICI

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