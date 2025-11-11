VIDEO ȘTIREA TA | Depășire pe linie continuă făcută de un șofer, cu numere de Cluj, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Acolo se practică foarte des asta”
Depășire pe linie continuă făcută de un șofer, cu numere de Cluj, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Acolo se practică foarte des asta”
Un videoclip în care un șofer cu numere de Cluj efectuează o manevră neregulamentară în trafic a fost publicat pe o rețea de socializare.
Citește și: FOTO ȘTIREA TA | TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone
Mai exact, în timp ce se afla pe o stradă din Alba Iulia, un șofer a decis să ignore complet regulile de circulație și să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Astfel, el a depășit mai linie continuă mai multe autoturisme, după care, și-a continuat drumul riscând un eventual eveniment rutier atunci când a tăiat calea autoturismului care circula regulamentar.
Camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul care a fost publicat pe o rețea de socializare, alături de textul: ,,Dacă era un șofer de Alba prin Cluj acum vuiau toate platformele de socializare”.
În secțiunea de comentarii, un utilizator a spus că ,,acolo se practică foarte des asta”.
FOTO ȘTIREA TA | TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone
TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone Un tir încărcat cu lemne până la refuz a fost fotografiat în localitatea Vințu de Jos, astăzi, 6 noiembrie. Evenimentul surprinde un moment des întâlnit pe drumurile din România, mai […]
ȘTIREA TA | Haos la Școala Gimnazială din Petrești! Părinții și bunicii se luptă cu claxoanele și agitația pentru a-și lua copiii după ore
Haos la Școala Gimnazială din Petrești! Părinții și bunicii se luptă cu claxoanele și agitația pentru a-și lua copiii după ore Ziaristul Iosif Gligor, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, a semnalat haosul care se declanșează în fiecare zi la Școala Gimnazială din Petrești (Sebeș), când părinții și bunicii vin să-și ia copiii după ore. […]
FOTO ȘTIREA TA | Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc”
Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc” O fotografie care surprinde o mașină parcată în fața unei treceri de pietoni a fost publicată, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din Aiud. Imaginea distribuită surprinde cum un […]
