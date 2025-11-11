VIDEO ȘTIREA TA | Depășire pe linie continuă făcută de un șofer, cu numere de Cluj, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Acolo se practică foarte des asta”

Depășire pe linie continuă făcută de un șofer, cu numere de Cluj, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Acolo se practică foarte des asta”

Un videoclip în care un șofer cu numere de Cluj efectuează o manevră neregulamentară în trafic a fost publicat pe o rețea de socializare.

Mai exact, în timp ce se afla pe o stradă din Alba Iulia, un șofer a decis să ignore complet regulile de circulație și să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Astfel, el a depășit mai linie continuă mai multe autoturisme, după care, și-a continuat drumul riscând un eventual eveniment rutier atunci când a tăiat calea autoturismului care circula regulamentar.

Camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul care a fost publicat pe o rețea de socializare, alături de textul: ,,Dacă era un șofer de Alba prin Cluj acum vuiau toate platformele de socializare”.

În secțiunea de comentarii, un utilizator a spus că ,,acolo se practică foarte des asta”.

