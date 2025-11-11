Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Depășire pe linie continuă făcută de un șofer, cu numere de Cluj, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Acolo se practică foarte des asta”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Depășire pe linie continuă făcută de un șofer, cu numere de Cluj, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Acolo se practică foarte des asta”

Un videoclip în care un șofer cu numere de Cluj efectuează o manevră neregulamentară în trafic a fost publicat pe o rețea de socializare. 

Citește și: FOTO ȘTIREA TA | TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone

Mai exact, în timp ce se afla pe o stradă din Alba Iulia, un șofer a decis să ignore complet regulile de circulație și să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Astfel, el a depășit mai linie continuă mai multe autoturisme, după care, și-a continuat drumul riscând un eventual eveniment rutier atunci când a tăiat calea autoturismului care circula regulamentar. 

Camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul care a fost publicat pe o rețea de socializare, alături de textul: ,,Dacă era un șofer de Alba prin Cluj acum vuiau toate platformele de socializare”.

În secțiunea de comentarii, un utilizator a spus că ,,acolo se practică foarte des asta”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 zile

în

6 noiembrie 2025

De

TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone Un tir încărcat cu lemne până la refuz a fost fotografiat în localitatea Vințu de Jos, astăzi, 6 noiembrie. Evenimentul surprinde un moment des întâlnit pe drumurile din România, mai […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

ȘTIREA TA | Haos la Școala Gimnazială din Petrești! Părinții și bunicii se luptă cu claxoanele și agitația pentru a-și lua copiii după ore

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 5 zile

în

6 noiembrie 2025

De

Haos la Școala Gimnazială din Petrești! Părinții și bunicii se luptă cu claxoanele și agitația pentru a-și lua copiii după ore Ziaristul Iosif Gligor, într-un mesaj postat pe rețelele sociale, a semnalat haosul care se declanșează în fiecare zi la Școala Gimnazială din Petrești (Sebeș), când părinții și bunicii vin să-și ia copiii după ore. […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

5 noiembrie 2025

De

Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc” O fotografie care surprinde o mașină parcată în fața unei treceri de pietoni a fost publicată, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din Aiud.  Imaginea distribuită surprinde cum un […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 17 minute

ALERTĂ alimentară: Condimente pentru mâncare, retrase de la comercializare din supermarketuri. Ar conţine particule metalice și de cauciuc

ALERTĂ alimentară: Condimente pentru mâncare, retrase de la comercializare din supermarketuri. Ar conţine particule metalice și de cauciuc Două produse...
Actualitateacum 48 de minute

Ministrul Sănătății încurajează spitalele publice să deschidă centre de screening. Primul pas ar trebui făcut de spitalele județene cu ambulatorii dotate

Ministrul Sănătății încurajează deschiderea de centre de screening în spitalele publice Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat spitalelor publice din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

11 noiembrie| Ziua Veteranilor: Cum a ajuns să fie marcată această zi

11 noiembrie| Ziua Veteranilor: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de 11 noiembrie, este marcată...
Ştirea zileiacum 11 ore

TRAGEDIE în comuna Meteș, ca urmare a unui incendiu: O femeie a fost găsită de pompieri moartă

INCENDIU în satul Ampoița: O persoană, posibil decedată. Pompierii intervin de urgență Pompierii din Alba Iulia intervin la un incendiu...

Curier Județean

Curier Județeanacum 21 de ore

FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia

ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente.  Un accident rutier a...
Curier Județeanacum 21 de ore

Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente

Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local

Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
Politică Administrațieacum 16 ore

VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”

Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 ore

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
Opinii - Comentariiacum o zi

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea