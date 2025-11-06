FOTO ȘTIREA TA | TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone

TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone

Un tir încărcat cu lemne până la refuz a fost fotografiat în localitatea Vințu de Jos, astăzi, 6 noiembrie. Evenimentul surprinde un moment des întâlnit pe drumurile din România, mai exact, șoferii care nu țin cont de regulile de circulație.

Astfel, ansamblul de vehicule de mare tonaj, încărcat cu o cantitate impresionantă de lemne, a fost observat circulând pe un drum cu restricție de 7,5 tone din localitate.

Deși limita impusă de autorități este clară, fiind destinată protejării infrastructurii, anumiți șoferi din România aleg, pur și simplu, să nu se supună acestor reguli. Din această cauză, infrastructura rutieră are de suferit, și implicit și șoferii care circulă pe drumurile din zonă.

