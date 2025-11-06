FOTO ȘTIREA TA | TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone
TIR încărcat cu lemne până la refuz pe un drum din Vințu de Jos. A circulat pe un drum cu o restricție de 7,5 tone
Un tir încărcat cu lemne până la refuz a fost fotografiat în localitatea Vințu de Jos, astăzi, 6 noiembrie. Evenimentul surprinde un moment des întâlnit pe drumurile din România, mai exact, șoferii care nu țin cont de regulile de circulație.
Citește și: FOTO ȘTIREA TA | Lipsă de respect în traficul din Aiud. Un șofer și-a parcat mașina în fața trecerii de pietoni: ,,Cei 7 ani de acasă lipsesc”
Astfel, ansamblul de vehicule de mare tonaj, încărcat cu o cantitate impresionantă de lemne, a fost observat circulând pe un drum cu restricție de 7,5 tone din localitate.
Deși limita impusă de autorități este clară, fiind destinată protejării infrastructurii, anumiți șoferi din România aleg, pur și simplu, să nu se supună acestor reguli. Din această cauză, infrastructura rutieră are de suferit, și implicit și șoferii care circulă pe drumurile din zonă.
