FOTO | Alba Handbal Challenge: Câștigătorii de la etapa județeană, clasele V-VIII

Alba Handbal Challenge: Câștigătorii de la etapa județeană, clasele V-VIII

Cele mai bune echipe de handbal din județul Alba s-au întrecut în etapa județeană a competiției Alba Handbal Challenge, destinată elevilor din clasele V-VIII.

La finalul turneului, Școala Gimnazială Petrești a câștigat locul I atât la categoria fete, cât și la categoria băieți.

Cele mai bune echipe de handbal din județ s-au întâlnit în cadrul etapei județene a competiției Alba Handbal Challenge, dedicată elevilor din clasele V-VIII. Meciurile au oferit numeroase momente spectaculoase, iar tinerii sportivi au demonstrat talent, determinare și spirit de echipă.

La categoria fete, podiumul a fost ocupat de:

Locul I – Școala Gimnazială Petrești

Locul II – Școala Gimnazială „Avram Iancu”

Locul III – Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud

La categoria băieți, clasamentul final a fost:

Locul I – Școala Gimnazială Petrești

Locul II – Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud

Locul III – Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos

În cadrul festivității de premiere au fost acordate și distincții individuale pentru cei mai tehnici jucători ai turneului:

Pal Sofia (Școala Gimnazială „Avram Iancu”) – la categoria fete;

Cătană Antonio (Școala Gimnazială Petrești) – la categoria băieți.

Etapa județeană a fost găzduită de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, căreia îi adresăm mulțumiri pentru sprijinul acordat. De asemenea, mulțumim doamnei asistent medical Luca Diana și arbitrilor Motogna Sebastian și Andrea Andrei Alexandru, care au contribuit la buna desfășurare a competiției.

Alba Handbal Challenge continuă să promoveze sportul, spiritul de echipă și fair-play-ul în rândul elevilor, oferindu-le tinerilor handbaliști oportunitatea de a-și demonstra valoarea și de a trăi bucuria competiției, se arată într-un mesaj publicat de Consiliul Județean Alba.

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