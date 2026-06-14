FOTO | Performanță remarcabilă pentru Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia) în prima etapă din Cupa Mondială de MTB XCE: A obținut Medalie de bronz

Performanță remarcabilă pentru Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia) în prima etapă din Cupa Mondială de MTB XCE: A obținut Medalie de bronz

Mate Szakacs, de la CSM Unirea Alba Iulia, a obținut medalie de bronz în prima etapă din Cupa Mondială de MTB XCE.

Competiția este organizată în Sakarya, Turcia. Ede Molnar (Dinamo-Mit Clima-Bikexpert) a încheiat pe locul 7.

,,Medalie de bronz pentru Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia) în prima etapă din Cupa Mondială de MTB XCE din Sakarya, Turcia!

În cadrul aceluiași eveniment a participat și Ede Molnar (Dinamo-Mit Clima-Bikexpert) care a încheiat pe locul 7.”, se arată într-un mesaj publicat de Federația Română de Ciclism.

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