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VIDEO: Viitorul Sântimbru, event în Alba, campionatul și Cupa României, urmează barajul pentru Liga 3! Declarații antrenorul Adrian Bicheși și Daniel Lupșan, MVP-ul finalei Cupei României

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Viitorul Sântimbru, event în Alba, campionatul și Cupa României, urmează barajul pentru Liga 3! Declarații antrenorul Adrian Bicheși și Daniel Lupșan, MVP-ul finalei Cupei României, victorie 2-1 (0-0), cu Școala de Fotbal valea Frumoasei, pe „Cetate”

 Viitorul Sântimbru, event județean, după 2-1 (0-0) cu Valea Frumoasei în finala Cupei României, pe „Cetate” | Stagiune de pus în ramă pentru echipa din Galtiu

Citește și: VIDEO: Viitorul Sântimbru, event județean, după 2-1 (0-0) cu Valea Frumoasei în finala Cupei României | Stagiune de pus în ramă pentru echipa din Galtiu

Viitorul Sântimbru, event județean după ce a câștigat finala Cupei României, 2-1 (0-0) cu ȘF Valea Frumoasei, pe „Cetate”, în fața la peste 2500 de spectatori.

Confruntarea se îndrepta spre loviturile de departajare, scorul fiind egal 1-1 (0-0), în cele 5 minute de prelungiri, după un act secund în care Lupșan (51) a deschis scorul, iar Gavriluță (68) a egalat. D. Lupșan (90+4) a marcat din apropiere la o nesincronizare în careul advers, fiind eroul Viitorului cu o dublă și trofeul pentru MVP-ul finalei.

Nu-i întâmplător succesul pentru că e bazat pe foarte multă muncă. În finală și-a spus cuvântul miza, am fost puțin apăsați de importanța jocului. Suntem în al cincilea an, sezonul acesta pe creșterea echipei, ne-am dorit tot. Aceste rezultate deosebite se datorează unor băieți minunați, care au înțeles chiar și la nivelul acesta, că trebuie să muncească foarte mult pentru a-și atinge obiectivele. O promovare ca antrenor este un vis și sper să se realizeze. Ne dorim, pentru asta am muncit, câștigarea Cupei este un bonus. Suntem țintiți pentru Liga 3, pregătiți, și sper să ne iasă”, a spus antrenorul Adrian Bicheși.

Cred că este al treilea event județean, județean pentru că am mai luat și cu Industria Galda și cu Metalurgistul Cugir. Mă bucur că mi-am ajutat echipa și nu puteam să fac aceasta fără susținerea familiei. Merităm evenul, am controlat campionatul de la cap la coadă.  Sperăm să batem la baraj și să promovăm. Viitorul Sântimbru merită”, a punctat mijlocașul Daniel Lupșan

Ultimul event în Alba a fost în 2023, realizat de Industria Galda de Jos, 2-1, cu Viitorul Vama Seacă, cu D. Lupșan marcator pentru „galben-albaștrii” și Dan Comșa, secundul lui Doru Oancea.

Viitorul Sântimbru a cucerit a treia Cupă a României, record pentru Alba în ultimul deceniu

Arbitri R. Scrob (Alba Iulia), G. Leahu (Ocna Mureș), T. Ciubucă (Aiud), rezervă M. Olaru (Alba Iulia) Observatori F. Mărginean (Aiud), C. Chirilă (Alba Iulia)

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