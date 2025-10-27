VIDEO ȘTIREA TA | Aventura caprelor continuă la Alba Iulia: Au dat Mercedes-ul pe un Volkswagen Polo și se odihnesc pe capota mașinii
Aventura caprelor continuă la Alba Iulia: Au dat Mercedes-ul pe un Volkswagen Polo și se odihnesc pe capota mașinii
Aventura caprelor continuă la Alba Iulia! Se pare doar că rumegătoarele și-au schimbat preferințele de data aceasta și au dat Mercedes-ul pe un Volkswagen Polo și se odihnesc pe capota mașinii.
Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Capra rebelă face legea pe străzile din Alba Iulia: Mercedes-ul, locul ei preferat de escaladă
Dacă săptămâna trecută doar una dintre capre ,,escalada” un Mercedes, de data aceasta și-a adus și suratele, să se bucure împreună de la înălțime.
Cornutele s-au urcat pe un Polo, au cercetat cu atenția zona, apoi, obosite, s-au odihnit pe capota autoturismului.
Problema caprelor de pe strada Petru Dobra durează de câțiva ani, proprietarul acestora fiind amendat în repetate rânduri de Poliția Locală, dar fără nici un rezultat.
