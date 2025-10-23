VIDEO ȘTIREA TA | Capra rebelă face legea pe străzile din Alba Iulia: Mercedes-ul, locul ei preferat de escaladă

Capra rebelă face legea pe străzile din Alba Iulia: Mercedes-ul, locul ei preferat de escaladă

Pe străzile din Alba Iulia, imaginile de supraveghere a unei camere video au surprins un spectacol neașteptat! O capră liberă a decis să-și facă de cap prin oraș, culminând cu un moment memorabil: nu doar că a traversat strada cum a vrut ea, dar s-a a si sărit pe capota unui Mercedes gri parcat.

Vecinii spun că animalul nu e deloc timid și a escaladat mai multe mașini, alegând parcă preferințele personale. Mercedes-ul Vito pare să fie favoritul ei, dar nu i-a refuzat niciun alt vehicul care i-a ieșit în cale.

Autoritățile au fost chemate de mai multe ori, dar capra continuă să ignore regulile. Amenzile și plângerile nu par să o sperie deloc, iar ea își vede liniștită de plimbările prin oraș, oprindu-se la pomi sau mâncând frunze din parc.

Capra din Alba Iulia a transformat astfel o zi obișnuită într-un adevărat show: între mersul liber pe străzi, escaladarea mașinilor și provocarea autorităților, animalul pare să-și urmeze propriul program, iar locuitorii nu pot decât să filmeze și să râdă. În timp ce Mercedes-ul Vito rămâne preferatul ei, se pare că nicio mașină nu este în siguranță atunci când capra decide să fie „regina” străzii.

Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis imaginile surprinse cu capra, iar localnicii spun că albaiulienii sunt deja disperați din cauza patrupedelor care se urcă pe mașini. În timp ce unii râd de scenă, alții încearcă să-și protejeze autoturismele, dar caprele par să aibă propriile reguli și să nu țină cont de nimic. „Am făcut și la primărie, plângere, și la poliția locală, cu toți vecinii, cu semnături. Vine poliția, îi dă avertizări, nu-i face nimic…”

