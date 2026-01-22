Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | ,,Atracție” nouă în Cetatea Alba Carolina. O vulpe a fost văzută plimbându-se pe ziduri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

VIDEO ȘTIREA TA | ,,Atracție” nouă în Cetatea Alba Carolina. O vulpe a fost văzută plimbându-se pe ziduri

O vulpe a fost surprinsă plimbându-se nestingherită pe zidurile din Cetatea Alba Carolina, imaginile fiind filmate recent. Apariția neașteptată a animalului a atras imediat atenția celor care au urmărit filmarea.

Cel mai probabil, vulpea era în căutare de hrană. Aceasta s-a plimbat timp de câteva minute de-a lungul zidurilor cetății. 

Videoclipul a fost ulterior publicat pe o rețea de socializare, într-un grup dedicat locuitorilor din Alba Iulia, unde a stârnit numeroase reacții și comentarii din partea comunității:

,,Draga de ea”, a spus o femeie. 

,,Luni dimineața era la giratoriul de la spitalul dr Holhoș. Pe la porțile caselor”, a comentant un bărbat.

