VIDEO ȘTIREA TA | ,,Atracție” nouă în Cetatea Alba Carolina. O vulpe a fost văzută plimbându-se pe ziduri
O vulpe a fost surprinsă plimbându-se nestingherită pe zidurile din Cetatea Alba Carolina, imaginile fiind filmate recent. Apariția neașteptată a animalului a atras imediat atenția celor care au urmărit filmarea.
Cel mai probabil, vulpea era în căutare de hrană. Aceasta s-a plimbat timp de câteva minute de-a lungul zidurilor cetății.
Videoclipul a fost ulterior publicat pe o rețea de socializare, într-un grup dedicat locuitorilor din Alba Iulia, unde a stârnit numeroase reacții și comentarii din partea comunității:
,,Draga de ea”, a spus o femeie.
,,Luni dimineața era la giratoriul de la spitalul dr Holhoș. Pe la porțile caselor”, a comentant un bărbat.
