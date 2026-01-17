Ştirea zilei

VIDEO | Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”

Două persoane au fost rănite în urma exploziei care a avut loc în această dimineață într-un bloc de pe strada Arnsberg, astăzi, 17 ianuarie 2026. 

Astfel, reprezentanții Spitalului Judeţean de Urgenţe Albă au oferit informații cu privire la starea victimelor. Potrivit acestora: ,,în jurul orei 07:05 minute, am fost anunțați prin serviciul 112 că în municipiul Alba Iulia s-a produs o explozie la un bloc. La ora 07 și 15 minute este adus de către Terpia din Alba și EPA Alba două victime. O victimă de 35 de ani, de sex masculin, cu arsuri de 50% pe suprafața corpului și căi respiratorii afectate. Pacientul este intubat și ventilat mecanic, internat pe secția ATI Alba Iulia.

S-a luat legătura cu domnul ministru Rogobete, pentru a găsi un loc în centrele de arși din România. Am fost anunțați că nu sunt locuri în țară și ne-au rugat să temporizăm victima în spital. A doua victimă, de 24 de ani, prezenta plăgi la nivelul membrelor inferioare, după tratament a fost lăsată la domiciliu”, a declarat doctorul Constantin Cânța, medic primar medicină de urgență UPU Alba Iulia.

Citește și: VIDEO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: întreaga scară evacuată, se caută soluții de cazare pentru trei persoane. Ce spun autoritățile

Astfel, se vor căuta soluții, iar în următoarele 24-48 de ore se vor face formele de transfer înspre o unitate medicală din străinătate. Pacientul nu este asigurat medical la data de 17 ianuarie.

Reamintim că, Ministerul Sănătății a transmis printr-un comunicat de presă următoarele: Intervenție de urgență în urma unei explozii produse la un imobil din Alba Iulia. În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală. 

Citește și: UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță

Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamică a pacientului și  după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Sănătății.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

17 ianuarie 2026

De

EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Zeci de persoane evacutate O explozie puternică a avut loc în Alba Iulia, pe strada Arnsberg, astăzi, 17 ianuarie 2026. Din primele informații, două persoane prezintă arsuri, însă, din fericire, sunt conștiente. Una dintre persoanele surprinse de suflul exploziei prezintă arsuri la nivelul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO, VIDEO| Mina de aur Haneș din comuna Almașu Mare. Imaginile dezastrului din Apuseni

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

16 ianuarie 2026

De

Azi – mâine sunt aproape două decenii de când au murit minele din zona Zlatna – Almașu Mare. Minerii, care au mai apucat, trăiesc din pensie. Pe lângă ei, și nepoții, cei care nu au luat calea pribegiei, prin lumea largă. Satele se împuținează, natura își recucerește teritoriul. Peste tot, case faine, făcute pe vremea […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni”: „De cei care m-au lovit n-am auzit încă nimic”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

16 ianuarie 2026

De

Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni” Bărbatul agresat pe 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova” la scurt timp după sosirea acestuia în oraș a fost amendat […]

Citește mai mult