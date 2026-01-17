VIDEO | Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”
Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România"
Două persoane au fost rănite în urma exploziei care a avut loc în această dimineață într-un bloc de pe strada Arnsberg, astăzi, 17 ianuarie 2026.
Astfel, reprezentanții Spitalului Judeţean de Urgenţe Albă au oferit informații cu privire la starea victimelor. Potrivit acestora: ,,în jurul orei 07:05 minute, am fost anunțați prin serviciul 112 că în municipiul Alba Iulia s-a produs o explozie la un bloc. La ora 07 și 15 minute este adus de către Terpia din Alba și EPA Alba două victime. O victimă de 35 de ani, de sex masculin, cu arsuri de 50% pe suprafața corpului și căi respiratorii afectate. Pacientul este intubat și ventilat mecanic, internat pe secția ATI Alba Iulia.
S-a luat legătura cu domnul ministru Rogobete, pentru a găsi un loc în centrele de arși din România. Am fost anunțați că nu sunt locuri în țară și ne-au rugat să temporizăm victima în spital. A doua victimă, de 24 de ani, prezenta plăgi la nivelul membrelor inferioare, după tratament a fost lăsată la domiciliu”, a declarat doctorul Constantin Cânța, medic primar medicină de urgență UPU Alba Iulia.
Astfel, se vor căuta soluții, iar în următoarele 24-48 de ore se vor face formele de transfer înspre o unitate medicală din străinătate. Pacientul nu este asigurat medical la data de 17 ianuarie.
Reamintim că, Ministerul Sănătății a transmis printr-un comunicat de presă următoarele: Intervenție de urgență în urma unei explozii produse la un imobil din Alba Iulia. În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală.
Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamică a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Sănătății.
