VIDEO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: întreaga scară evacuată, se caută soluții de cazare pentru trei persoane. Ce spun autoritățile
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: întreaga scară evacuată, se caută soluții de cazare pentru trei persoane. Ce spun autoritățile
Două persoane rănite și 20 de locuitori au fost evacuați după o explozie puternică la un apartament din Alba Iulia, de pe strada Arnsberg, astăzi, 17 ianuarie 2026, în jurul orei 07:00.
În urma incidentului, întreaga scară a fost evacuată, iar majoritatea persoanelor afectate s-au mutat temporar la rude, întrucât nu se cunoaște cu exactitate momentul în care vor putea reveni în locuințe. În aceste momente se discută între instituții măsurile care se vor lua pentru persoanele care necesită un loc de cazare zilele viitoare.
Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, a declarat că oamenii care necesită cazare o vor primi în regim hotelier, în acest moment 3 persoane aflându-se în această poziție.
,,Împreună cu Inspectoratul de Jandarmi și Inspectoratul de Poliție suntem în curs de evaluare a necesarului de apartamente, locuri de cazare, pentru cei care deocamdată nu pot să intre în locuințele lor. După ce vom știi exact câte locuri de cazare e nevoie o să rezolvăm această problemă. Știm ce trebuie să facem. Colaborăm foarte bine și cu celelalte instituții. Cele mai multe persoane au mers la rude, mai sunt 3 persoane care sunt în grija celor de la ISU. Așteptăm să ne spună dacă au nevoie de cazare până se vor putea întoarce în locuință”, a declarat Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia.
Prefectul Nicolae Albu a transmis că cele 20 de persoane au fost evacuate și preluate de ISU Alba pentru a se asigura protecția și confortul termic. Mai mult, acesta spune că a discutat cu primarul Gabriel Pleșa și că persoanele afectate vor beneficia și de cazare hotelieră în cazul în care nu dorească să stea la rude sau prieteni.
Reamintim că, ca urmare a exploziei, o persoana de sex masculin, aproximativ 37 ani, aflată la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului. Cea de-a doua persoana, sex feminin, aprox 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept in timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectata de suflul exploziei.
