Curier Județean

VIDEO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: întreaga scară evacuată, se caută soluții de cazare pentru trei persoane. Ce spun autoritățile

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: întreaga scară evacuată, se caută soluții de cazare pentru trei persoane. Ce spun autoritățile

Două persoane rănite și 20 de locuitori au fost evacuați după o explozie puternică la un apartament din Alba Iulia, de pe strada Arnsberg, astăzi, 17 ianuarie 2026, în jurul orei 07:00.

Citește și: UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță

În urma incidentului, întreaga scară a fost evacuată, iar majoritatea persoanelor afectate s-au mutat temporar la rude, întrucât nu se cunoaște cu exactitate momentul în care vor putea reveni în locuințe. În aceste momente se discută între instituții măsurile care se vor lua pentru persoanele care necesită un loc de cazare zilele viitoare. 

Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, a declarat că oamenii care necesită cazare o vor primi în regim hotelier, în acest moment 3 persoane aflându-se în această poziție.

,,Împreună cu Inspectoratul de Jandarmi și Inspectoratul de Poliție suntem în curs de evaluare a necesarului de apartamente, locuri de cazare, pentru cei care deocamdată nu pot să intre în locuințele lor. După ce vom știi exact câte locuri de cazare e nevoie o să rezolvăm această problemă. Știm ce trebuie să facem. Colaborăm foarte bine și cu celelalte instituții. Cele mai multe persoane au mers la rude, mai sunt 3 persoane care sunt în grija celor de la ISU. Așteptăm să ne spună dacă au nevoie de cazare până se vor putea întoarce în locuință”, a declarat Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia.

Citește și: VIDEO | Mărturiile vecinilor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: Două persoane cu arsuri, zeci de oameni evacuați pe strada Arnsberg: ,,Am privit spre bucătărie, geamurile erau căzute”

Prefectul Nicolae Albu a transmis că cele 20 de persoane au fost evacuate și preluate de ISU Alba pentru a se asigura protecția și confortul termic. Mai mult, acesta spune că a discutat cu primarul Gabriel Pleșa și că persoanele afectate vor beneficia și de cazare hotelieră în cazul în care nu dorească să stea la rude sau prieteni.

Reamintim că, ca urmare a exploziei, o persoana de sex masculin, aproximativ 37 ani, aflată la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului. Cea de-a doua persoana, sex feminin, aprox 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept in timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectata de suflul exploziei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Mărturiile vecinilor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: Două persoane cu arsuri, zeci de oameni evacuați pe strada Arnsberg: ,,Am privit spre bucătărie, geamurile erau căzute”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

17 ianuarie 2026

De

Mărturiile vecinilor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: Două persoane cu arsuri, zeci de oameni evacuați pe strada Arnsberg: ,,Am privit spre bucătărie, geamurile erau căzute” O explozie puternică a avut loc în această dimineață, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, pe strada Arnsberg, din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite și prezintă arsuri în […]

Citește mai mult

Curier Județean

17-18 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

17 ianuarie 2026

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 17 – 18 ianuarie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Noi intervenții în Munții Apuseni ale specialiștilor de la Apele Române: Luptă cu podurile de gheață și arbori căzuți în albii

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 ore

în

16 ianuarie 2026

De

Noi intervenții în Munții Apuseni ale specialiștilor de la Apele Române: Luptă cu podurile de gheață și arbori căzuți în albii Lucrătorii Serviciului Baraj Mihoești și ai Serviciului Atelier Mecanic au intervenit, vineri, 16 ianuarie 2026,  în zonele critice identificate, respectiv pe râul Arieșul Mare și pe râul Abrud – în sectorul Gârda–Scărișoara și în […]

Citește mai mult