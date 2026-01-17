UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță
EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Zeci de persoane evacutate
O explozie puternică a avut loc în Alba Iulia, pe strada Arnsberg, astăzi, 17 ianuarie 2026. Din primele informații, două persoane prezintă arsuri, însă, din fericire, sunt conștiente.
Una dintre persoanele surprinse de suflul exploziei prezintă arsuri la nivelul corpului si cea de-a doua persoana pezintă o plagă taiată la nivelul membrului superior drept. În aceste momente, toată scara este decuplată de la gaz.
Știrea inițială
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical în mun.Alba Iulia, str Arnsberg.
Din informațiile primite ar fi vorba despre o explozie produsă la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc, 2 persoane conștiente care prezintă arsuri.
La această misiune se intervine cu: 2 autospeciale de stingere cu apă si spumă, 1 echipaje de prim ajutor, 1 SMURD Tim si o amb saj CU MEDIC.
UPDATE ISU Alba și Prefectul Alba, despre explozia puternică din această dimineață care a rănit două persoane
,,O explozie deosebit de puternică, produsă la un imobil de locuințe colective, parter și patru etaje. Din primele informații, explozia s-ar fi produs la un apartament aflat la etajul 3. În urma deflagrației au fost afectate cinci apartamente. O persoană cu arsuri a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenței din Alba Iulia, iar o altă persoană a suferit o traumă ca urmare a auto evacuării în urma exploziei”, a povestit un reprezentant ISU Alba.
Prefectul Nicolae Albu a transmis că cele 20 de persoane au fost evacuate și preluate de ISU Alba pentru a se asigura protecția și confortul termic. Mai mult, acesta spune că a discutat cu primarul Gabriel Pleșa și că persoanele afectate vor beneficia și de cazare hoteliră în cazul în care nu dorescă să stea la rude sau prieteni.
Citește și: VIDEO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: întreaga scară evacuată, se caută soluții de cazare pentru trei persoane. Ce spun autoritățile
UPDATE 07:26
Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.
Se intervine pentru ventilarea spațiilor și evacuarea persoanelor din întregul bloc, fiind mai multe apartamente afectate.
La momentul de față, 2 persoane, constiente, surprinse de suflul exploziei sunt asistate medical la locul producerii evenimentului. O persoana prezintă arsuri la nivelul corpului si cea de-a doua persoana pezintă o plagă taiată la nivelul membrului superior drept, a precizat ISU Alba.
UPDATE 07:40
Până la momentul de față 20 de persoane au fost evacuate din întregul bloc.
UPDATE 07:59
Ca urmare a exploziei, o persoana de sex masculin, aproximativ 37 ani, aflata la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului.
Cea de-a doua persoana, sex feminin, aprox 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept in timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectata de suflul explozei.
