VIDEO | Soldat român din armata franceză, prezent la exercițiul NATO de la Sântimbru – o misiune cu emoție pe pământ natal

Soldat român din armata franceză, prezent la exercițiul NATO de la Sântimbru – o misiune cu emoție pe pământ natal

Printre militarii prezenți la exercițiul NATO de la Sântimbru, județul Alba, s-a aflat și un soldat român care servește în armata franceză. Originar din Satu Mare, Vlad a povestit cu emoție ce înseamnă pentru el să revină în România, de data aceasta în uniforma Franței.

„Sunt născut în România și am plecat în Franța de mic. Părinții mei m-au învățat limba română acasă, în Franța, și acum mă bucur că am venit înapoi în România, în misiune, și că putem împărți acest exercițiu cu armata română”, a spus militarul.

Întrebat cum este viața în armata franceză, soldatul a explicat: „Sunt în batalionul de Geniu și am o specialitate de producție de energie pe teren, pe misiuni diferite. Nu avem legătură directă cu alte structuri, ne ocupăm doar de producția de energie. Nu cunosc foarte bine cum este armata română, dar cred că peste tot sunt părți mai grele sau mai ușoare.”

Despre legătura cu România, el a adăugat: „Rude în România nu mai am, dar vin destul de des ca să vizitez și să văd zona unde m-am născut și să revăd România.”

După șase ani în armata franceză, Vlad spune că experiența de la Sântimbru i-a confirmat cât de mult contează colaborarea între aliați: „Superb! Schimbăm foarte multe idei și principii ca să facem lucrurile împreună.”

