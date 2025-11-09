VIDEO | Soldat român din armata franceză, prezent la exercițiul NATO de la Sântimbru – o misiune cu emoție pe pământ natal
Soldat român din armata franceză, prezent la exercițiul NATO de la Sântimbru – o misiune cu emoție pe pământ natal
Printre militarii prezenți la exercițiul NATO de la Sântimbru, județul Alba, s-a aflat și un soldat român care servește în armata franceză. Originar din Satu Mare, Vlad a povestit cu emoție ce înseamnă pentru el să revină în România, de data aceasta în uniforma Franței.
„Sunt născut în România și am plecat în Franța de mic. Părinții mei m-au învățat limba română acasă, în Franța, și acum mă bucur că am venit înapoi în România, în misiune, și că putem împărți acest exercițiu cu armata română”, a spus militarul.
Întrebat cum este viața în armata franceză, soldatul a explicat: „Sunt în batalionul de Geniu și am o specialitate de producție de energie pe teren, pe misiuni diferite. Nu avem legătură directă cu alte structuri, ne ocupăm doar de producția de energie. Nu cunosc foarte bine cum este armata română, dar cred că peste tot sunt părți mai grele sau mai ușoare.”
Despre legătura cu România, el a adăugat: „Rude în România nu mai am, dar vin destul de des ca să vizitez și să văd zona unde m-am născut și să revăd România.”
După șase ani în armata franceză, Vlad spune că experiența de la Sântimbru i-a confirmat cât de mult contează colaborarea între aliați: „Superb! Schimbăm foarte multe idei și principii ca să facem lucrurile împreună.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Firmele care organizează nunți și botezuri intră sub lupa ANAF. Verificările vor începe de luni și vizează peste 80 de societăți
ANAF începe de luni controale la organizatorii de nunți și botezuri. Peste 80 de firme vor fi verificate Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, începând de luni, 10 noiembrie, o serie de controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente private. Autoritățile precizează că vor fi aplicate sancțiuni acolo unde se […]
Vești bune pentru studenți: Bursele vor fi completate din fonduri europene, după luni de blocaj
Criza burselor studențești a luat sfârșit. Fonduri europene vor acoperi sprijinul financiar pentru studenți Criza burselor studențești a fost în cele din urmă rezolvată, după demersurile inițiate de Vicepreședintele Parlamentului European, europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE). Bursele vor fi completate prin fonduri europene, asigurând continuitatea sprijinului financiar pentru studenți. După mai multe luni de discuții […]
România are mai puțini turiști străini decât în comunism. ANAT explică de ce țara noastră pierde vizitatori internaționali
România are mai puțini turiști străini decât în comunism. Iată ce explică fenomenul România înregistrează în prezent un număr mai mic de turiști străini decât în perioada comunistă, fiind singura țară din Europa aflată în această situație. Conform Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), în 1980 România era vizitată de peste 3,4 milioane de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Soldat român din armata franceză, prezent la exercițiul NATO de la Sântimbru – o misiune cu emoție pe pământ natal
Soldat român din armata franceză, prezent la exercițiul NATO de la Sântimbru – o misiune cu emoție pe pământ natal...
Firmele care organizează nunți și botezuri intră sub lupa ANAF. Verificările vor începe de luni și vizează peste 80 de societăți
ANAF începe de luni controale la organizatorii de nunți și botezuri. Peste 80 de firme vor fi verificate Agenția Națională...
Știrea Zilei
VIDEO | Forțe NATO în acțiune la Sântimbru: Pod militar din pontoane, unic în Europa, cu trei benzi de circulație, ridicat de militarii români și francezi în aproximativ 15 minute
Forțe NATO în acțiune la Sântimbru: Pod militar din pontoane, unic în Europa, cu trei benzi de circulație, ridicat de...
Cum au încercat doi bărbați din Alba să deturneze o licitație privind vânzarea unui locuințe din orașul Teiuș. Prejudiciu de 110.000 lei
Cum au încercat doi bărbați din județul Alba să deturneze o licitație privind vânzarea unui locuințe din orașul Teiuș. Prejudiciu...
Curier Județean
UPDATE FOTO-VIDEO | Bărbat rănit GRAV după ce a căzut cu parapanta la Piatra Secuiului, Rimetea. A fost solicitat elicopterul SMURD
Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta la Piatra Secuiului, Rimetea Potrivit ISU Alba, echipajul SMURD din cadrul Secției...
Acțiune de amploare în Blaj pentru siguranța cetățenilor. Amenzi de peste 9000 lei în urma verificarilor efectuate de polițiști
Acțiune de amploare în Blaj pentru siguranța cetățenilor. Amenzi în valoare de 9,305 lei în urma verificarilor efectuate de polițiști...
Politică Administrație
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului Ziua mondială a urbanismului cunoscută și sub denumirea de Ziua mondială a planificării orașelor...