VIDEO | ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai înghesuie să le achite ca în alți ani

ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai înghesuie să le achite ca în alți ani

Impozitele locale au explodat de la 1 ianuarie 2026, iar albaiulienii nu fac excepție. Odată cu al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern, s-au majorat dările pe locuințe și terenuri, care pot ajunge, în unele cazuri, până la de trei ori față de anul anterior.

Dacă în alți ani albaiulienii se înghesuiau la ghișee încă din prima zi de când puteau plăti, anul acesta pe scările de la Taxe și Impozite Alba Iulia nu se afla nimeni. Nici la interior lumea nu se înghesuia, doar 3 persoane așteptau să achite.

Reporterii ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu oamenii, iar răspunsurile nu au întârziat să apară și au scos la iveală nu doar sumele, ci și nemulțumirile tot mai accentuate ale oamenilor.

,,Dezastru, la minimul pe economie care îl luăm noi. Anul trecut am plătit circa 240 cu reducere, iar anul acesta 427 lei, tot cu reducere. Este vorba de impozitul pe un apartament. Este dublu, mult…”, spune o femeie.

Un pensionar spune că impozitul pe locuință i s-a mărit cu 70%, dar a venit totuși să plătească să scape de un gând.

,,Sunt foarte mari, iar Primăria nu face nimic. Era să îmi rup picioarele acum, trotuarele sunt cum sunt, plătim parcările și nu putem ieși cu mașinile. Am plătit cu 400 de lei în plus față de anul trecut. Cum să fie un lucru bun dacă am o pensie de 2.500 de lei? De unde bani? De ce nu măresc pensiile? Numai taie, ia de la cei necăjiți, de la cei de sus nu ia nimic”, spune un alt vârstnic.

Un bărbat care a venit de dimineață de la prima oră să afle cât are de plată anul acesta a ales să arate exact cum i-a fost majorat impozitul pe 2026. Pentru două autoturisme, o casă și ceva terenuri, albaiulianul are de achitat anul acesta 2841 lei, față de 1838 în 2025. Mai exact, cu 1003 lei mult.

Veștile proaste nu se opresc însă aici, iar impozitele românilor cresc din nou de anul viitor. Statul vrea să implementeze sistemul E-Proprietatea prin care impozitarea să ţină cont de valoarea de piaţă a locuinţelor, ceea ce va duce, în multe cazuri, la dublarea sau chiar la triplarea taxelor.

