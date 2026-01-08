E jale! Cu cât a crescut impozitul pe clădiri, în cazul unui apartament cu 2 camere din Alba Iulia, în anul 2026 față de 2025?
E jale! Cu cât a crescut impozitul pe clădiri, în cazul unui apartament cu 2 camere din Alba Iulia, în anul 2026 față de 2025?
Impozitul aferent anului 2026 a crescut semnificativ față de 2025 pentru apartamentele din Alba Iulia. Făcând un calcul concret, pentru un imobil cu două camere, suma a crescut semnificativ.
Mai exact, un exemplu concret este un apartament cu două camere din Alba Iulia. Dacă în anul 2025 un locuitor a avut de plată 223 de lei, în 2026 suma a crescut la nu mai puțin de 463 de lei. Astfel, diferența este de 240 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de peste 100%.
Așadar, locuitorii din Alba Iulia au de plătit în anul 2026 creșteri cuprinse între 30 și 150%. Mai mult decât atât, norma impozitului de clădire a crescut de la 1492 lei la 2677 lei.
Impozitul şi taxa pe clădiri în Alba Iulia 2026:
Reamintim că, pe masa consilierilor locali s-a aflat proiectul de hotărâre Nr. 435 din 18.12.2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2026, care a fost aprobat pe data de 30 decembrie, în ședința Consiliului Local.
Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic urmează să coste 2677 lei/mp2, ceea ce reprezintă o scumpire de aproape 80%.
În ceea ce privește imobilele cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic, prețul o să fie de 803 lei/mp2.
Pentru o clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic, cetățenii vor plăti 535 lei/mp2. În timp ce clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic o să fie 335 lei/mp2.
În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D – 75% din suma care s-ar aplica clădirii.
În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D – 50% din suma care s-ar aplica clădirii.
FOTO: Rol ilustrativ (Arhivă)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Beneficiarii de ajutor social continuă acțiunile de deszăpezire în Alba Iulia. Au curățat curțile școlilor, stațiile de autobuz și trecerile de pietoni
Beneficiarii de ajutor social continuă acțiunile de deszăpezire în Alba Iulia. Au curățat curțile școlilor, stațiile de autobuz și trecerile de pietoni Beneficiarii de ajutor social continuă în aceste zile acțiunile de deszăpezire după ce ninsoarea a acoperit din Alba Iulia. Ei au ajutat la curățarea mai multor zone din oraș. După ce în noaptea […]
Județul Alba, sub COD GALBEN de GER și COD PORTOCALIU de VISCOL până vineri dimineața. ISU Alba, recomandări pentru cetățeni
Județul Alba, sub COD GALBEN de GER și COD PORTOCALIU de VISCOL până vineri dimineața. ISU Alba, recomandări pentru cetățeni Județul Alba se află sub avertizări cod galben de ger și cod portocaliu de viscol până vineri dimineața. ISU Alba vine cu o serie de recomandări pentru cetățeni. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al […]
FOTO | ACCIDENT rutier la ieșire din Crăciunelu de Jos spre Teiuș: O mașină a ajuns în șanțul de pe marginea drumului
ACCIDENT rutier la ieșire din Crăciunelu de Jos spre Teiuș: O mașină a ajuns în șanțul de pe marginea drumului Un accident rutier a avut loc joi după-masa, la ieșire din Crăciunelu de Jos, spre Teiuș. O mașină a derapat pe drumul plin de zăpadă și a ajuns în șanțul de la marginea carosabilului. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Recomandări ale autorităților în contextul noului episod de iarnă severă: „Urmăriți constant buletinele meteorologice și evitați deplasările neesențiale”
DSU, recomandări în contextul vremii nefavorabile Autoritățile au transmis, joi, 8 ianuarie 2026, o serie de recomandări populației în contextul...
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarketurilor, inclusiv din Alba. Motivul
Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarket-urilor. Motivul Nestlé a anunțat retragerea mai multor loturi...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba
Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba Un...
UPDATE VIDEO | Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a respins ca nefondată contestația inculpatei
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să...
Curier Județean
FOTO | Beneficiarii de ajutor social continuă acțiunile de deszăpezire în Alba Iulia. Au curățat curțile școlilor, stațiile de autobuz și trecerile de pietoni
Beneficiarii de ajutor social continuă acțiunile de deszăpezire în Alba Iulia. Au curățat curțile școlilor, stațiile de autobuz și trecerile...
E jale! Cu cât a crescut impozitul pe clădiri, în cazul unui apartament cu 2 camere din Alba Iulia, în anul 2026 față de 2025?
E jale! Cu cât a crescut impozitul pe clădiri, în cazul unui apartament cu 2 camere din Alba Iulia, în...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...