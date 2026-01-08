E jale! Cu cât a crescut impozitul pe clădiri, în cazul unui apartament cu 2 camere din Alba Iulia, în anul 2026 față de 2025?

Impozitul aferent anului 2026 a crescut semnificativ față de 2025 pentru apartamentele din Alba Iulia. Făcând un calcul concret, pentru un imobil cu două camere, suma a crescut semnificativ.

Mai exact, un exemplu concret este un apartament cu două camere din Alba Iulia. Dacă în anul 2025 un locuitor a avut de plată 223 de lei, în 2026 suma a crescut la nu mai puțin de 463 de lei. Astfel, diferența este de 240 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de peste 100%.

Așadar, locuitorii din Alba Iulia au de plătit în anul 2026 creșteri cuprinse între 30 și 150%. Mai mult decât atât, norma impozitului de clădire a crescut de la 1492 lei la 2677 lei.

Impozitul şi taxa pe clădiri în Alba Iulia 2026:

Reamintim că, pe masa consilierilor locali s-a aflat proiectul de hotărâre Nr. 435 din 18.12.2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2026, care a fost aprobat pe data de 30 decembrie, în ședința Consiliului Local.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic urmează să coste 2677 lei/mp2, ceea ce reprezintă o scumpire de aproape 80%.

În ceea ce privește imobilele cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic, prețul o să fie de 803 lei/mp2.

Pentru o clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic, cetățenii vor plăti 535 lei/mp2. În timp ce clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic o să fie 335 lei/mp2.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D – 75% din suma care s-ar aplica clădirii.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D – 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

