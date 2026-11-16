Curier Județean

Video | S-a îmbătat și a furat o mașină parcată: Bărbat de 38, din Livezile, reținut de polițiști. Avea o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

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S-a îmbătat și a furat o mașină parcată: Bărbat de 38, din Livezile, reținut de polițiști. Avea o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Livezile, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi furat un autoturism din Poiana Aiudului, pe care l-ar fi condus sub influența alcoolului.

Acesta a fost depistat cu o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat și a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Conform IPJ Alba, la data de 15 noiembrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Livezile, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

La data de 14 noiembrie 2026, în jurul orei 23.25, polițiștii au oprit, pentru control, pe DJ 107 M, pe raza localității Livezile, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 38 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,98 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital, însă acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Din verificări a reieșit că bărbatul ar fi sustras, de pe raza localității Poiana Aiudului, autoturismul condus, acesta fiind parcat în afara părții carosabile, neasigurat și având cheile în contact.

În cursul zilei de azi, 16 noiembrie 2026, în vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul va fi prezentat unității de parchet competente.

Cercetările sunt continuate.

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