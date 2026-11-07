Curier Județean

Primăria Alba Iulia, gata să bage buldozerul în construcțiile neautorizate de pe strada Octavian Goga: Ce se va demola

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Primăria Alba Iulia, gata să bage buldozerul în construcțiile neautorizate de pe strada Octavian Goga: Ce se va demola

Primăria Alba Iulia a lansat o invitație de participare pentru atribuirea contractului de demolare a împrejmuirilor și a clădirilor ridicate fără autorizație pe domeniul public, în zona șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina.

Petrecerea Divorțaților

Valoarea estimată a achiziției este de 144.628,1 lei fără TVA, respectiv 175.000 de lei cu TVA, bani proveniți din bugetul local. Contractul se atribuie prin achiziție directă, procedură permisă de Legea 98/2016 atunci când valoarea estimată fără TVA nu depășește 900.400 de lei. Criteriul de adjudecare este prețul cel mai scăzut, fără oferte alternative. Garanția de bună execuție nu este solicitată.

Ofertele se pot depune în plic închis până în 12 noiembrie 2026, inclusiv.

De ce se demolează

Potrivit caietului de sarcini, terenul face parte dintr-o suprafață de 19.559,82 mp înscrisă în C.F. nr. 101529. Aici se derulează proiectul de reconversie și refuncționalizare a zonei, finanțat prin Programul Regional Centru 2021-2027, acțiunea dedicată infrastructurii verzi și albastre din mediul urban. Finanțarea obligă autoritatea să asigure suprafața de teren necesară amenajării spațiului verde. Pe terenul aflat între șanț și parcelarul locuințelor de pe strada Octavian Goga au fost identificate împrejmuiri și clădiri construite fără autorizație, care blochează lucrările.

În documentație se precizează că, potrivit noului Cod al urbanismului (Legea 169/2026), desființarea construcțiilor ilegale de pe domeniul public se face pe cale administrativă directă. Nu este necesară o autorizație de desființare și nici o hotărâre judecătorească.

Ce urmează să dispară

„Lista neagră” cuprinde:

*aproximativ 99 de metri liniari de gard din beton sau plăci de beton; *54 ml de gard din plasă cu fundație de beton; *200 ml de gard din plasă de sârmă; *16 ml de gard din lemn și 16 ml din tablă, ambele cu fundație de beton; *8 ml de gard din cărămidă; *23 ml de împrejmuire cu bolțari și fundație de beton; *o clădire din zidărie de cărămidă de 25 mp, cu înălțimea de 2,5 m, împreună cu acoperișul și anexele.

Constructorul trebuie să taie și să demonteze elementele supraterane, să spargă fundațiile și soclurile îngropate până la cel puțin 30 cm sub nivelul solului, să încarce și să transporte deșeurile și să umple golurile cu pământ vegetal. Terenul trebuie lăsat curat și nivelat.

Cum se vor desfășura lucrările

Demolarea va începe după ordinul administrativ de începere și după predarea amplasamentului. Cu cel mult 48 de ore înainte, Poliția Locală va transmite notificări proprietarilor, iar executantul nu poate începe nicio operațiune în lipsa reprezentanților acesteia. Polițiștii locali vor asigura perimetrul, vor legitima persoanele prezente și vor gestiona eventualele situații conflictuale.

Materialele care pot fi revalorificate, precum panourile de gard, plasa, stâlpii sau cărămida, se vor inventaria într-un proces-verbal și se vor preda proprietarilor, dacă aceștia le doresc. Molozul și resturile vor fi transportate exclusiv la gropi sau platforme autorizate, iar contractul cu operatorul de salubritate trebuie prezentat înainte de semnarea contractului de achiziție. Executantul va răspunde pentru eventualele pagube la rețelele de utilități, la mobilier urban sau la proprietățile învecinate și trebuie să le repare în cel mult 5 zile.

Durata contractului este de 30 de zile calendaristice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Universitatea din Alba Iulia cumpără echipamente de măsurare de ultimă generație pentru cercetarea în electronică auto

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 secunde

în

7 noiembrie 2026

De

Universitatea din Alba Iulia cumpără echipamente de măsurare de ultimă generație pentru cercetarea în electronică auto Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia (UAB) a lansat o achiziție publică pentru o sursă de semnal în 4 cadrane și un set de sonde de măsurare, cu o valoare estimată de 471.581 lei fără TVA. Termenul-limită pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Accident rutier pe autostrada A10, sensul Aiud – Teiuș: Trei autoturisme implicate

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

7 noiembrie 2026

De

Accident rutier pe autostrada A10, sensul Aiud – Teiuș: Trei autoturisme implicate  Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, pe autostrada A10, pe sensul de Aiud – Teiuș. Din primele informații, trei autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary la Alba Iulia: Lista câștigătorilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

7 noiembrie 2026

De

Cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary la Alba Iulia: Lista câștigătorilor Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a organizat, în 7 noiembrie 2026, cea de-a X-a ediție a evenimentului șahist național Cupa Rotary, dedicat preșcolarilor și elevilor. Competiția s-a desfășurat în Sala de Conferințe a DGASPC Alba (Alba Iulia, Bulevardul 1 […]

Citește mai mult