Primăria Alba Iulia, gata să bage buldozerul în construcțiile neautorizate de pe strada Octavian Goga: Ce se va demola

Primăria Alba Iulia a lansat o invitație de participare pentru atribuirea contractului de demolare a împrejmuirilor și a clădirilor ridicate fără autorizație pe domeniul public, în zona șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina.

Valoarea estimată a achiziției este de 144.628,1 lei fără TVA, respectiv 175.000 de lei cu TVA, bani proveniți din bugetul local. Contractul se atribuie prin achiziție directă, procedură permisă de Legea 98/2016 atunci când valoarea estimată fără TVA nu depășește 900.400 de lei. Criteriul de adjudecare este prețul cel mai scăzut, fără oferte alternative. Garanția de bună execuție nu este solicitată.

Ofertele se pot depune în plic închis până în 12 noiembrie 2026, inclusiv.

De ce se demolează

Potrivit caietului de sarcini, terenul face parte dintr-o suprafață de 19.559,82 mp înscrisă în C.F. nr. 101529. Aici se derulează proiectul de reconversie și refuncționalizare a zonei, finanțat prin Programul Regional Centru 2021-2027, acțiunea dedicată infrastructurii verzi și albastre din mediul urban. Finanțarea obligă autoritatea să asigure suprafața de teren necesară amenajării spațiului verde. Pe terenul aflat între șanț și parcelarul locuințelor de pe strada Octavian Goga au fost identificate împrejmuiri și clădiri construite fără autorizație, care blochează lucrările.

În documentație se precizează că, potrivit noului Cod al urbanismului (Legea 169/2026), desființarea construcțiilor ilegale de pe domeniul public se face pe cale administrativă directă. Nu este necesară o autorizație de desființare și nici o hotărâre judecătorească.

Ce urmează să dispară

„Lista neagră” cuprinde:

*aproximativ 99 de metri liniari de gard din beton sau plăci de beton; *54 ml de gard din plasă cu fundație de beton; *200 ml de gard din plasă de sârmă; *16 ml de gard din lemn și 16 ml din tablă, ambele cu fundație de beton; *8 ml de gard din cărămidă; *23 ml de împrejmuire cu bolțari și fundație de beton; *o clădire din zidărie de cărămidă de 25 mp, cu înălțimea de 2,5 m, împreună cu acoperișul și anexele.

Constructorul trebuie să taie și să demonteze elementele supraterane, să spargă fundațiile și soclurile îngropate până la cel puțin 30 cm sub nivelul solului, să încarce și să transporte deșeurile și să umple golurile cu pământ vegetal. Terenul trebuie lăsat curat și nivelat.

Cum se vor desfășura lucrările

Demolarea va începe după ordinul administrativ de începere și după predarea amplasamentului. Cu cel mult 48 de ore înainte, Poliția Locală va transmite notificări proprietarilor, iar executantul nu poate începe nicio operațiune în lipsa reprezentanților acesteia. Polițiștii locali vor asigura perimetrul, vor legitima persoanele prezente și vor gestiona eventualele situații conflictuale.

Materialele care pot fi revalorificate, precum panourile de gard, plasa, stâlpii sau cărămida, se vor inventaria într-un proces-verbal și se vor preda proprietarilor, dacă aceștia le doresc. Molozul și resturile vor fi transportate exclusiv la gropi sau platforme autorizate, iar contractul cu operatorul de salubritate trebuie prezentat înainte de semnarea contractului de achiziție. Executantul va răspunde pentru eventualele pagube la rețelele de utilități, la mobilier urban sau la proprietățile învecinate și trebuie să le repare în cel mult 5 zile.

Durata contractului este de 30 de zile calendaristice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)