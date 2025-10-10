VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a spus că nu ar mai pleca: ,,Nu ieșim de aici”

Viktor Orbán a ajuns la Cluj-Napoca, joi, 9 octombrie, cu ocazia participării sale la Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), programat vineri la centrul de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie.

Liderul de la Budapesta a avut o ieșire informală în centrul orașului, alături de o parte din echipa sa, înainte cu o seară de evenimentul principal. Ei au mâncat la un restaurant din Piața Unirii. Reprezentanții localului au transmis mulțumiri pentru vizita făcută și l-au invitat să mai revină:

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, au transmis reprezentanții localului.

Orbán a interpretat un cântec popular maghiar alături de mai mulți artiști, momentul fiind întâmpinat cu aplauze de public. Premierul ungar a publicat și un videoclip de la petrecere, însoțit de mesajul: „Nu ieșim de aici”.

Viktor Orbán este așteptat vineri, 10 octombrie 2025, la deschiderea Congresului UDMR, unde urmează să susțină un discurs. La eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan.

