VIDEO | Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Ultim omagiu adus în Catedrala „Sfânta Treime”

Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România

Premierul Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România.

Funeraliile cardinalului vor avea loc luni, 29 septembrie 2025, la ceremonii urmând să participe și preşedintele Nicuşor Dan.

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a anunţat joi, 25 septembrie 2025, că Arhiepiscopul a încetat din viaţă la ora 13:20.

Acesta va fi înmormântat luni, 29 septembrie, slujba înmormântării urmând a avea loc, de la ora 11:00, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj, după cum a precizat biroul de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş.

„Sunt aici în semn de respect față de viața și personalitatea cardinalului Lucian Mureșan. Dumnezeu să-l odihnească! Prezența mea e și un semn de respect față de Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această biserică pentru țara noastră, precum și de comunitatea greco-catolică din România”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI