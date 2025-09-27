29 septembrie 2025 | Președintele Nicușor Dan, la Blaj, la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan
Președintele Nicușor Dan, la Blaj, la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan
Președintele României, Nicușor Dan, va participa la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Citește și: Programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Mureșan: Astăzi, procesiune și depunerea sicriului în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”. Când are loc înmormântarea
Acestea sunt programate luni, 29 septembrie 2025, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.
Reprezentanții Bisericii Greco-Catolice au anunțat vineri, 26 septembrie 2025, programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, trecut la cele veșnice la vârsta de 94 de ani.
Sâmbătă, 27 septembrie 2025
Ora 12.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 14.00 – Paraclisul Maicii Domnului
Ora 15.00 – Canonul Îngerului Păzitor
Ora 16.00 – Rugăciunea Rozariului
Ora 17.00 – Vecernia
Ora 18.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 20.00 – Acatistul Maicii Domnului
Ora 21.00 – Dupăcinarul cel mic
Ora 22.00 – Închiderea Catedralei
Duminică, 28 septembrie 2025
Ora 7.00 – Utrenia
Ora 8.30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 10.30 – Orele Canonice
Ora 12.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 14.00 – Paraclisul Maicii Domnului
Ora 15.00 – Pricesne
Ora 16.00 – Rugăciunea Rozariului
Ora 17.00 – Vecernia
Ora 18.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 20.00 – Acatistul Maicii Domnului
Ora 21.00 – Dupăcinarul cel mic
Ora 22.00 – Închiderea Catedralei
Luni, 29 septembrie 2025
Ora 7.00 – Utrenia
Ora 9.00 – Orele Canonice
Ora 11.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Slujba înmormântării
Cardinalul Lucian Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a plecat în lumea celor drepți joi, 25 septembrie 2025, la Blaj, a anunțat în cursul după-amiezii Biroul de presă al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia.
Prelatul, al treilea cardinal român din istorie, avea 94 de ani.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Ultim omagiu adus în Catedrala „Sfânta Treime”
Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România Premierul Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Blaj, unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Citește și: 29 septembrie 2025 | Președintele Nicușor Dan, la Blaj, la funeraliile […]
SCUMPIRI 2025 | Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a dublat față de media europeană în ultimii șase ani
Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 60% în șase ani, aproape dublu față de media europeană Românii simt din plin scumpirile din ultimele luni, dar și din ultimii ani. Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), coșul de cumpărături s-a scumpit cu aproximativ 60% […]
Carduri de energie 2025 | Peste 15.000 de apeluri într-o săptămână la call-center pentru informații privind tichetele de energie
Peste 15.000 de apeluri într-o săptămână la call-center pentru informații privind tichetele de energie Call-center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a înregistrat, într-o singură săptămână, peste 15.000 de apeluri de la cetățeni din toată țara interesați de tichetele de energie. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, 27 septembrie 2025, de ministrul Muncii, Florin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Ultim omagiu adus în Catedrala „Sfânta Treime”
Premierul Bolojan, la Blaj, la catafalcul Arhiepiscopului Major al Bisericii Greco-Catolice din România Premierul Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, 27...
SCUMPIRI 2025 | Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a dublat față de media europeană în ultimii șase ani
Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 60% în șase...
Știrea Zilei
VIDEO | „La Ceaune” 2025, liberalii din Alba au demonstrat că știu să facă și politică la foc mic: Echipa bucătarului Marius Bogin, marea câștigătoare
VIDEO | „La Ceaune” 2025, liberalii din Alba au demonstrat că știu să facă și politică la foc mic: Echipa...
VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă
„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele În dimineața zilei de...
Curier Județean
SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 27.000 de lei și o cantitate de peste 57 de metri cubi de lemn confiscată
SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 27.000 de lei și o cantitate de peste 57 de metri cubi de...
Bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru violență în familie și amenințare: A încălcat interdicția de a se apropia de soție, a agresat-o și a amenințat-o cu moartea
Bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru violență în familie și amenințare Vineri, 26 septembrie 2025, polițiștii...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980 La 27 septembrie, în fiecare...
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de pierderea auzului
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume...