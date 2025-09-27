29 septembrie 2025 | Președintele Nicușor Dan, la Blaj, la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan

Președintele României, Nicușor Dan, va participa la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Acestea sunt programate luni, 29 septembrie 2025, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.

Reprezentanții Bisericii Greco-Catolice au anunțat vineri, 26 septembrie 2025, programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, trecut la cele veșnice la vârsta de 94 de ani.

Sâmbătă, 27 septembrie 2025

Ora 12.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 14.00 – Paraclisul Maicii Domnului

Ora 15.00 – Canonul Îngerului Păzitor

Ora 16.00 – Rugăciunea Rozariului

Ora 17.00 – Vecernia

Ora 18.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 20.00 – Acatistul Maicii Domnului

Ora 21.00 – Dupăcinarul cel mic

Ora 22.00 – Închiderea Catedralei

Duminică, 28 septembrie 2025

Ora 7.00 – Utrenia

Ora 8.30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 10.30 – Orele Canonice

Ora 12.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 14.00 – Paraclisul Maicii Domnului

Ora 15.00 – Pricesne

Ora 16.00 – Rugăciunea Rozariului

Ora 17.00 – Vecernia

Ora 18.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 20.00 – Acatistul Maicii Domnului

Ora 21.00 – Dupăcinarul cel mic

Ora 22.00 – Închiderea Catedralei

Luni, 29 septembrie 2025

Ora 7.00 – Utrenia

Ora 9.00 – Orele Canonice

Ora 11.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Slujba înmormântării

Cardinalul Lucian Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a plecat în lumea celor drepți joi, 25 septembrie 2025, la Blaj, a anunțat în cursul după-amiezii Biroul de presă al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia.

Prelatul, al treilea cardinal român din istorie, avea 94 de ani.