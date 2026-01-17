VIDEO | Precizările IPJ Alba despre explozia dintr-un apartament de pe strada Arnsberg. Două persoane rănite și peste 20 de persoane evacuate
Precizările IPJ Alba despre explozia dintr-un apartament de pe strada Arnsberg. Două persoane rănite și peste 20 de persoane evacuate
O explozie produsă vineri dimineața, 17 ianuarie 2026, într-un apartament de pe strada Arnsberg din municipiul Alba Iulia, a rănit două persoane și a provocat pagube materiale semnificative.
Sesizarea a fost primită în jurul orei 06:55, iar la fața locului s-a constatat că deflagrația s-a produs într-un apartament situat într-un bloc de locuințe. În urma exploziei, un bărbat de 35 de ani, din Alba Iulia, a fost rănit, iar o femeie de 24 de ani, din orașul Câmpeni, a suferit o traumă la nivelul membrului inferior drept în timp ce se autoevacua. Ambele persoane au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia pentru îngrijiri medicale.
Citește și: UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță
Potrivit IPJ Alba, la data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 06.55, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Arnsberg din municipiu, a avut loc o explozie.
Cu ocazia deplasării la fața locului, s-a constatat faptul că explozia s-a produs la un apartament dintr-un bloc de pe strada Arnsberg.
În urma deflagrației, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost rănit, iar o femeie, în vârstă de 24 de ani, din orașul Câmpeni, în timp ce se autoevacua, a suferit o traumă la nivelul membrului inferior drept. Cele două persoane au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Citește și: VIDEO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: întreaga scară evacuată, se caută soluții de cazare pentru trei persoane. Ce spun autoritățile
Din primele date, cinci apartamente și două autoturisme parcate în proximitatea blocului au fost afectate de deflagrație.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.
Reamintim că, ca urmare a exploziei, o persoana de sex masculin, aproximativ 37 ani, aflata la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului.
Cea de-a doua persoana, sex feminin, aprox 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept in timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectata de suflul explozei.
În urma incidentului, întreaga scară a fost evacuată, iar majoritatea persoanelor afectate s-au mutat temporar la rude, întrucât nu se cunoaște cu exactitate momentul în care vor putea reveni în locuințe. În aceste momente se discută între instituții măsurile care se vor lua pentru persoanele care necesită un loc de cazare zilele viitoare.
Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, a declarat că oamenii care necesită cazare o vor primi în regim hotelier, în acest moment 3 persoane aflându-se în această poziție.
,,Împreună cu Inspectoratul de Jandarmi și Inspectoratul de Poliție suntem în curs de evaluare a necesarului de apartamente, locuri de cazare, pentru cei care deocamdată nu pot să intre în locuințele lor. După ce vom știi exact câte locuri de cazare e nevoie o să rezolvăm această problemă. Știm ce trebuie să facem. Colaborăm foarte bine și cu celelalte instituții. Cele mai multe persoane au mers la rude, mai sunt 3 persoane care sunt în grija celor de la ISU. Așteptăm să ne spună dacă au nevoie de cazare până se vor putea întoarce în locuință”, a declarat Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia.
