VIDEO | Povestea ce părea fără sfârșit se apropie de final: După mai bine de 5 ani, lucrările la Ambulatoriul din Abrud sunt finalizate în proporție de 95%
Povestea ce părea fără sfârșit se apropie de final: După mai bine de 5 ani, lucrările la Ambulatoriul din Abrud sunt finalizate în proporție de 95%
Lucrările la Ambulatoriul Spitalului din Abrud se apropie de finalizare. După semnarea contractului de finanțare, acum mai bine de 5 ani, acesta ar putea fi deschis la începutul anului viitor.
Stadiul lucrărilor
Primarul orașului Abrud, Radu Tuhuț, a declarat pentru ziarulunirea.ro că proiectul Ambulatoriului din oraș are o istorie îndelungată, începută în urmă cu aproape 5 ani. Contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2019, iar lucrările propriu-zise au demarat în septembrie 2021.
Proiectul a fost început în perioada mandatului fostului primar Simina și a fost continuat de primarul Albu. Actuala administrație, cu sprijinul managerului Spitalului Abrud, Ionela Anca, reușește acum să ducă la bun sfârșit această investiție atât de importantă pentru oamenii din zonă.
În prezent, proiectul se află aproape de finalizare, mai fiind necesare doar câteva lucrări minore. Potrivit managerului spitalului, Ionela Anca, aparatura medicală a fost deja livrată în proporție de peste 90%.
„Este un ambulatoriu foarte dorit și așteptat atât de locuitorii din Munții Apuseni, cât și de medicii care profesează în spitalul nostru”, a subliniat primarul. În prezent, condițiile existente sunt limitate, iar spațiile destinate consultațiilor sunt extrem de mici. Finalizarea noului ambulatoriu va aduce, astfel, un plus semnificativ în ceea ce privește calitatea actului medical și confortul pacienților.
Dotări cu echipamente adaptate fiecărei specialități medicale
Printre echipamentele achiziționate se numără un computer tomograf, un aparat de radiologie, ecografe, electrocautere și EKG-uri, adaptate cerințelor fiecărei specialități medicale.
În ceea ce privește personalul medical, situația rămâne una provocatoare, dar Ionela Anca este optimistă cu privire la acest aspect: „Niciodată nu putem spune că avem suficienți medici, însă am încercat să dezvoltăm și specialități care nu au existat până acum în Abrud. Deocamdată, avem personal medical suficient pentru buna funcționare a spitalului”, a explicat managerul.
Edilul a precizat că administrația locală își propune finalizarea Ambulatoriului din Abrud până la sfârșitul acestui an, însă câteva obstacole apărute în timpul execuției au întârziat procesul. Printre acestea se numără livrarea ușilor speciale necesare pentru spațiile destinate computerului tomograf și aparatului de radiologie, componente care nu se produc în România. Cu toate acestea, lucrările sunt realizate în proporție de 95–99%.
„Îmi doresc sincer ca în ianuarie 2026, chiar de ziua mea, să putem inaugura acest ambulatoriu și să-l oferim drept cadou locuitorilor din Abrud și comunelor limitrofe din Munții Apuseni”, a declarat Radu Tuhuț.
Astfel, după mai mulți ani de eforturi, povestea Ambulatoriului din Abrud se apropie de final.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Rata șomajului în Alba continuă să crească. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat
Rata șomajului în Alba rămâne îngrijorătoare. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat Potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), numărul șomerilor înregistrați în Regiunea Centru a fost de 34.879 persoane la sfârșitul lunii august 2025. Aceasta reprezintă 13,7% din totalul șomerilor la nivel […]
Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul urban, iar Șugag și Rimetea din mediul rural. Județul nostru, penultimul în Regiunea Centru
Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul urban, iar Șugag și Rimetea din mediul rural. Județul nostru, penultimul în Regiunea Centru În luna august 2025, turismul în județul Alba a înregistrat o ușoară creștere față de luna anterioară, dar și față de […]
S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut
S-a deschis primul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba: Centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, în zone exotice sau cu risc epidemiologic crescut Alba Iulia are, începând de acum, singurul cabinet de vaccinare internațională din județul Alba, un centru modern, dedicat persoanelor care urmează să călătorească în afara țării, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pieton PRINS sub un autobuz după un accident ÎNGROZITOR pe DN1. Medicii încearcă să îi salveze viața în aceste momente
ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: Pieton prins sub un autobuz după un accident. Medicii încearcă să-l salvez Un accident rutier...
Noi reguli pentru medicii din România: Ce este interzis și ce trebuie respectat începând cu 1 ianuarie 2026
Noi reguli pentru medicii din România: Ce este interzis și ce trebuie respectat începând cu 1 ianuarie 2026 Începând cu...
Știrea Zilei
VIDEO | Povestea ce părea fără sfârșit se apropie de final: După mai bine de 5 ani, lucrările la Ambulatoriul din Abrud sunt finalizate în proporție de 95%
Povestea ce părea fără sfârșit se apropie de final: După mai bine de 5 ani, lucrările la Ambulatoriul din Abrud...
Rata șomajului în Alba continuă să crească. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat
Rata șomajului în Alba rămâne îngrijorătoare. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat Potrivit...
Curier Județean
7 noiembrie 2025 | 80 de ani de la fondarea Colegiului Național „Lucian Blaga” la Sebeș: Expoziție grafică și lansare de carte, printre evenimente. PROGRAMUL
80 de ani de la fondarea Colegiului Național „Lucian Blaga” la Sebeș: Expoziție grafică și lansare de carte, printre evenimente....
„Topul firmelor 2024”, în județul Alba: Cele mai valoroase afaceri vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie Alba Iulia
„Topul firmelor 2024”, în județul Alba: Cele mai valoroase afaceri vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie Alba...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...