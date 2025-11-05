VIDEO | Povestea ce părea fără sfârșit se apropie de final: După mai bine de 5 ani, lucrările la Ambulatoriul din Abrud sunt finalizate în proporție de 95%

Povestea ce părea fără sfârșit se apropie de final: După mai bine de 5 ani, lucrările la Ambulatoriul din Abrud sunt finalizate în proporție de 95%

Lucrările la Ambulatoriul Spitalului din Abrud se apropie de finalizare. După semnarea contractului de finanțare, acum mai bine de 5 ani, acesta ar putea fi deschis la începutul anului viitor.

Stadiul lucrărilor

Primarul orașului Abrud, Radu Tuhuț, a declarat pentru ziarulunirea.ro că proiectul Ambulatoriului din oraș are o istorie îndelungată, începută în urmă cu aproape 5 ani. Contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2019, iar lucrările propriu-zise au demarat în septembrie 2021.

Proiectul a fost început în perioada mandatului fostului primar Simina și a fost continuat de primarul Albu. Actuala administrație, cu sprijinul managerului Spitalului Abrud, Ionela Anca, reușește acum să ducă la bun sfârșit această investiție atât de importantă pentru oamenii din zonă.

În prezent, proiectul se află aproape de finalizare, mai fiind necesare doar câteva lucrări minore. Potrivit managerului spitalului, Ionela Anca, aparatura medicală a fost deja livrată în proporție de peste 90%.

„Este un ambulatoriu foarte dorit și așteptat atât de locuitorii din Munții Apuseni, cât și de medicii care profesează în spitalul nostru”, a subliniat primarul. În prezent, condițiile existente sunt limitate, iar spațiile destinate consultațiilor sunt extrem de mici. Finalizarea noului ambulatoriu va aduce, astfel, un plus semnificativ în ceea ce privește calitatea actului medical și confortul pacienților.

Dotări cu echipamente adaptate fiecărei specialități medicale

Printre echipamentele achiziționate se numără un computer tomograf, un aparat de radiologie, ecografe, electrocautere și EKG-uri, adaptate cerințelor fiecărei specialități medicale.

În ceea ce privește personalul medical, situația rămâne una provocatoare, dar Ionela Anca este optimistă cu privire la acest aspect: „Niciodată nu putem spune că avem suficienți medici, însă am încercat să dezvoltăm și specialități care nu au existat până acum în Abrud. Deocamdată, avem personal medical suficient pentru buna funcționare a spitalului”, a explicat managerul.

Edilul a precizat că administrația locală își propune finalizarea Ambulatoriului din Abrud până la sfârșitul acestui an, însă câteva obstacole apărute în timpul execuției au întârziat procesul. Printre acestea se numără livrarea ușilor speciale necesare pentru spațiile destinate computerului tomograf și aparatului de radiologie, componente care nu se produc în România. Cu toate acestea, lucrările sunt realizate în proporție de 95–99%.

„Îmi doresc sincer ca în ianuarie 2026, chiar de ziua mea, să putem inaugura acest ambulatoriu și să-l oferim drept cadou locuitorilor din Abrud și comunelor limitrofe din Munții Apuseni”, a declarat Radu Tuhuț.

Astfel, după mai mulți ani de eforturi, povestea Ambulatoriului din Abrud se apropie de final.

