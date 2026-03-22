VIDEO: Play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2! Poli Timișoara, la 3 puncte de CSM Unirea Alba Iulia și 4 de Metalurgistul Cugir!
Se anunță un play-0ff incendiar pentru promovarea în Liga 2: Poli Timișoara fiind la 3 puncte de CSM Unirea Alba Iulia și la 4 de Metalurgistul Cugir, reprezentantele Albei!
Vorbim de calcule făcute după Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, scor 0-0, în derby-ul Seriei 7!
Vin 8 etape de foc, iar CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir se vor bate pentru accederea în Liga 2, având șanse reale. Asta dacă nu apare vreo nebunie în jocurile de sâmbătă, 28 martie, gen CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir să piardă!
*Ghiroda trebuie să învingă pe „Cetate”, dar nu e suficient!
Într-adevăr, Metalurgistul Cugir nu este, deocamdată sigură 100 la sută de accederea în play-off, înaintea ultimei runde a sezonului regular. Elevii lui Itu au meci la Pecica, iar contracandidata CSC Ghiroda și Giarmata Vii pe „Cetate”.
Este clar că CSM Unirea Alba Iulia nu-și permite să piardă întrucât are interes direct: accederea bănățenilor în play-off ar duce la scăderea zestrei cu două puncte! Un punct luat de „alb-negrii” ar însemnat și calificarea Metalurgistului, indiferent de rezultatul de pe Pecica (inclusiv un eșec). Elevii lui Itu pot remiza și atunci victoria Ghirodei va fi egală cu zero.
Mai pot fi făcute calcule, de pildă Cugirul să nu piardă în Arad și atunci nu ar mai conta rezultatul de pe „Cetate”. În ecuație ar mai intra și Viitorul Arad (meci acasă cu CIL Blaj), care are un punct în fața Ghirodei și e avantajată de rezultatele directe!
Clasament play-off (în acest moment): 1. Poli Timișoara 13 (9-5), 2. Sănătatea Cluj 11 (8-4), 3. CSM UNIREA Alba Iulia 10 (10-5), 4. METALURGISTUL Cugir 9 (6-10), 5. SCM Zalău 8 (7-8), 6. Unirea Tășnad 7 (10-9), 7. Minaur Baia Mare 7 (7-11), 8. Viitorul Arad 3 (5-10).
În Seria 8, după penultima rundă, lucrurile par așezate.
Noul lider, este Sănătatea Cluj, urmată de Minaur Baia Mare (e scandt în maramureș după înfrângerea de la Viitorul Cluj, cu jucători dați afară și amenințări dinspre primar!). Unirea Tășnad a remizat acasă cu SCM Zalău, ambele sunt în proporție covârșitoare sigure de locul în play-off, asta după ce „virușii verzi” au învins la Sântandrei.
Tășnad va lua 3 puncte la „masa verde, iar SCM Zalău are acasă cu Crișul Sântandrei, cu 3 puncte în față și un net 4-0 în tur!
Sursa video: FRFTV; foto: Lucian DANCIU
