FOTO: Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia 0-0, în derby-ul pentru Liga 2 | Nul cu regrete mari pentru „alb-negri”, în inferioritate din minutul 73!

Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia 0-0, în derby-ul pentru Liga 2 | Nul cu regrete mari pentru „alb-negri”, rămași în inferioritate din minutul 73!
Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul Seriei 7 din Liga 3, s-a încheiat cu o remiză albă, un rezultat nemulțumitor pentru „alb-negri”, ținând cont de aspectul confruntării dintre pretendentele la eșalonul secund.
*Militaru: „Am fost echipa mai bună, am ratat ocazii rarisime”
„Noi încercăm să avem un stil de joc și anumite principii și așa jucăm mereu. Ne doream să câștigăm, până la acea eliminare. Cred că am fost echipa mai bună azi, asta e impresia generală, am situații și ocazii rarisime. A fost un joc mai bărbătesc, noi, în general suferim la partea de intensitate. Așa vor fi toate meciurile în play-off, întrucât toată lumea vrea primul loc, suntem 3-4 echipe în 3-4 puncte în momentul acesta. Poli este favorită clar, întrucât are 3 puncte în față și avantajul meciurilor directe”, a conchsi Dragoș Militaru.
Citește și: VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1-2 (1-1)! Dezamăgire pe „Cetate”, bănățenii au dat lovitura în derby!!!
Vizitatorii au ratat o sumedenie de ocazii, cea mai mare Ardeiu (65, transversală), dar au suferit în ultimul sfert de oră, când au evoluat în inferioritate după ce Ardei a văzut roșu (73).
Albaiulienii nu au izbutit să-și ia revanșa după eșecul din tur, 1-2 pe „Cetate”, și rămân la 3 puncte în spatele rivalei din Banat, în perspectiva play-off-ului.
În fața a aproximativ 2000 de spectatori (între care și peste 100 de suporteri ai „alb-negrilor”), lovitura de începere a fost dată de antrenorul Aurel Șunda, cel care a făcut istorie cu ambele echipe. Vizitatorii, cu surprize în formula de start (Giurgiu rămas pe bancă, Ondreykovicz titularizat în locul lui Miclăuș), au început decis și au avut ocazii majore prin Vomir (11), Jorza (15, șut respins de Enășescu), Borcea (34, blocat la 10 metri), Mihaiu (37), Szijj (44). Un prim mitan dominat tactic de uniriști, „alb-violeții” neavând nici măcar un șut cadrat. Unirea cu 5 oportunități clare, a etalat o prestație demnă de o pretendentă la Liga 2, punându-și adversarii la respect.
Actul secund debutează tot cu vizitatorii la timonă și o nouă ratare semnată de Blănaru (53).
*Ardei, eliminat în minutul 73!
Urmează o altă ocazie uriașă irosită de uniriști, transversală Ardeiu și apoi reluare alături Blănaru (65), care mai ratează încă o dată (69, cap prins de portar). Jocul capătă alte conotații după eliminarea directă a lui Ardei (73), care l-a faultat pe Cooper (abia intrat) în postura de ultim apărător, moment cheie, fază la limită, care a bulversat cursul jocului. La lovitura liberă ce a urmat s-a consemnat primul șut pe poartă trimis de Poli, Haiduc (scos de Ștefan de sub bară)! Poli s-a ales cu o remiză prețioasă, dar a contat în joc numai după eliminarea lui Ardei.
Arbitri M. Motan (Târgoviște), I. Țurcanu (Coțușca), Nicoleta Grigoriu (Botoșani); rezervă M. Matei (Cluj-Napoca) Observatori S. Ciotlăuș (Deva), C. Orbonaș (Ilia)
Foto: Lucian DANCIU
SuperLiga Alba, etapa 14, prima a returului Liderul Viitorul Sântimbru – victorie în derby-ul de la Ocna Mureș, Inter Unirea – primul eșec stagional
SuperLiga Alba, etapa 14, prima a returului: Liderul Viitorul Sântimbru – victorie în derby-ul de la Ocna Mureș, Inter Unirea – primul eșec stagional, la Ighiu! Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba, s-a impus în derby-ul primei runde din primăvară, 3-2, în deplasare cu „Soda dragă”. Performanța Ighiu a reușit să se impună, producând primul […]
Volei Alba Blaj, calificare în semifinalele Diviziei A1, după două victorii cu Rapid
Campioana Volei Alba Blaj, calificare în semifinalele Diviziei A1, după două victorii cu Rapid Volei Alba Blaj a acces fără emoții în semifinalele Diviziei A1, câștigând și al doilea meci, scor 3-0 (25-7, 25-18, 25-15), în „Alba Blaj” Arena, în fața la 600 de spectatori. Citește și: Campioana Volei Alba Blaj începe asaltul pentru cucerirea unui […]
CIL Blaj – Timișul Șag 2-1 (2-1) | Echipa din „Mica Romă”, al cincilea succes consecutiv acasă, iarăși gol Gallini
CIL Blaj – Timișul Șag 2-1 (2-1) | Echipa din „Mica Romă” a realizat al cincilea succes consecutiv acasă, iarăși gol Gallini CIL Blaj a învins Timișul Șag, scor 2-1 (2-1), formația pregătită de Daniel Tătar reușind a cincea victorie consecutivă în fața fanilor. Citește și: CIL Blaj – Unirea DMO 2-0 (1-0), în Liga 3 […]
