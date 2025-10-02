VIDEO | Peste 270 de copii din Alba Iulia au descoperit lumea jandarmilor, în cadrul programului educațional „Săptămâna altfel”. Iura, cățelușa instituției, i-a cucerit pe toți
Peste 270 de copii din Alba Iulia au descoperit lumea jandarmilor, în cadrul programului educațional „Săptămâna altfel”
În cadrul programului educațional „Săptămâna altfel”, Jandarmeria Alba a deschis porțile pentru cei mai curioși și entuziasmați vizitatori – copiii de la Grădinița nr. 12 „Step by Step” din Alba Iulia.
Peste 270 de preșcolari au participat la activitatea educativ-preventivă organizată de jandarmi, care a avut scopul de a apropia copiii de instituție și de a promova valorile siguranței în comunitate.
Cei mici au urcat în autospecialele de intervenție, au descoperit echipamentele și tehnica din dotarea jandarmilor și au trăit experiențe pe care, cu siguranță, le vor povesti acasă părinților.
Unul dintre momentele cele mai așteptate a fost întâlnirea cu cățelușa Iura, noul membru canin al Jandarmeriei Alba. Preșcolarii au interacționat cu patrupedul dresat special pentru activități alături de jandarmi, iar bucuria de pe chipurile lor a confirmat succesul inițiativei.
Copiii au avut ocazia să adreseze întrebări, iar jandarmii le-au răspuns pe înțelesul lor, explicând ce înseamnă meseria de jandarm, care sunt atribuțiile acestei profesii și cum contribuie la siguranța cetățenilor.
Prin joc și explicații simple, micuții au învățat că jandarmii sunt prieteni și protectori ai comunității.
„Activitatea a avut ca scop apropierea copiilor de instituția jandarmeriei și promovarea valorilor siguranței în comunitate”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.
