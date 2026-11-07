Bărbat de 45 de ani din Alba Iulia, reținut după ce a intrat în locuința altui bărbat din oraș: L-a agresat fizic și amenințat

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce ar fi pătruns fără drept în locuința unui alt bărbat, în vârstă de 36 de ani, din municipiu.

Pe fondul unui conflict spontan, acesta l-ar fi agresat fizic și amenințat pe proprietar.

Conform IPJ Alba, la data de 6 noiembrie 2026, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violarea de domiciliu, lovirea sau alte violențe și amenințarea.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că în jurul orei 20.50, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul ar fi pătruns, fără drept, în locuința unui bărbat în vârstă de 36 de ani, din Alba Iulia, iar ulterior l-ar fi agresat fizic și amenințat, pe acesta.

Bărbatul de 45 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

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