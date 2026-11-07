Curier Județean

9 noiembrie 2026 | Furnizarea apei, oprită temporar pe două străzi din Sebeș: Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Furnizarea apei, oprită temporar pe două străzi din Sebeș: Care este motivul

SC APA CTTA SA – Sucursala Sebeș anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 9 noiembrie 2026, între orele 09:00 – 13:00, pe străzile Iezerului și Iasminului din localitatea Sebeș, pentru efectuarea lucrărilor de cuplare a rețelei de apă de pe strada Sălcamului.

Petrecerea Divorțaților

„Rugăm consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pentru perioada în care alimentarea cu apă potabilă este întreruptă.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Video | Peste 100 de activități preventive în 10 unități de învățământ din Alba efectuate de polițiști: Au luat parte peste 2.600 de elevi și cadre didactice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de secunde

în

7 noiembrie 2026

De

Peste 100 de activități preventive în 10 unități de învățământ din Alba efectuate de polițiști: Au luat parte peste 2.600 de elevi și cadre didactice În această săptămână, polițiștii din județul Alba, sub coordonarea Biroului Siguranță Școlară și a Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat 112 activități preventive în 10 unități de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Update foto | Accident rutier la Petrești: Un singur autoturism implicat. Intervin pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 29 de minute

în

7 noiembrie 2026

De

Accident rutier la Petrești: Un singur autoturism implicat. Intervin pompierii din Sebeș  Un accident rutier în care a fost implicat un singur autoturism a avut loc la Petrești, sâmbătă, 7 noiembrie 2026. Conform IPJ Alba, secția de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 45 de ani din Alba Iulia, reținut după ce a intrat în locuința altui bărbat din oraș: L-a agresat fizic și amenințat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 36 de minute

în

7 noiembrie 2026

De

Bărbat de 45 de ani din Alba Iulia, reținut după ce a intrat în locuința altui bărbat din oraș: L-a agresat fizic și amenințat Un bărbat în vârstă de 45 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce ar fi pătruns fără drept în locuința unui alt […]

Citește mai mult