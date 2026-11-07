9 noiembrie 2026 | Furnizarea apei, oprită temporar pe două străzi din Sebeș: Care este motivul

Furnizarea apei, oprită temporar pe două străzi din Sebeș: Care este motivul

SC APA CTTA SA – Sucursala Sebeș anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 9 noiembrie 2026, între orele 09:00 – 13:00, pe străzile Iezerului și Iasminului din localitatea Sebeș, pentru efectuarea lucrărilor de cuplare a rețelei de apă de pe strada Sălcamului.

„Rugăm consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pentru perioada în care alimentarea cu apă potabilă este întreruptă.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, rugăm să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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