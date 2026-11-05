Curier Județean

Prezența unui urs, semnalată în Ponor, pe strada Principală: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

De

Prezența unui urs, semnalată în Ponor, pe strada Principală: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Prezența unui urs a fost semnalată joi seara, în jurul orei 20.00, pe strada Principală din Ponor. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.

Petrecerea Divorțaților

În comuna Ponor a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Terenul fostului ștrand municipal din Alba Iulia, introdus în registrul spațiilor verzi: Urmează să fie amenajat un parc cu spații recreative și de agrement în zona Schit

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 noiembrie 2026

De

Terenul fostului ștrand municipal din Alba Iulia, introdus în registrul spațiilor verzi: Urmează să fie amenajat un parc cu spații recreative și de agrement în zona Schit Consilierii locali din Alba Iulia vor avea pe ordinea de zi, în ședința extraordinară de luni, 9 noiembrie 2026, un proiect de hotărâre privind actualizarea Registrului local al […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Accident rutier cu un autoturism implicat, pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii din Alba Iulia pe sensul Alba-Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 noiembrie 2026

De

Accident rutier cu un autoturism implicat, pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Intervin pompierii din Alba Iulia pe sensul Alba-Sebeș Un accident rutier a avut loc joi seara, în jurul orei 18.40, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. A fost implicat un singur autoturism. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la […]

Citește mai mult

Curier Județean

5 noiembrie 2026 | Prețurile la carburanți în Alba Iulia: Benzina s-a ieftinit, motorina s-a scumpit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

5 noiembrie 2026

De

Prețurile la carburanți în Alba Iulia: Benzina s-a ieftinit, motorina s-a scumpit Benzina s-a ieftinit ușor în ultimele zile la mai multe benzinării din România, inclusiv Alba Iulia, dar, după mai multă vreme, s-a scumpit motorina.  Prețul carburanților în Alba Iulia, duminică, 5 noiembrie 2026:  OMV: Motorină – 10.97 lei Benzină – 10.02 lei Petrom: […]

Citește mai mult